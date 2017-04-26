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«Как у собаки Павлова»: Аксенов о решении СБУ в отношении гостей ЯМЭФ

Политика

«Это решение ничтожно и возмутительно — как с правовой точки зрения, так и по существу»

Симферополь, 26 апреля 2017, 13:38 — REGNUM  Возбуждённое СБУ уголовное дело по факту посещения гражданами иностранных государств ЯМЭФ является попыткой запугать людей, которые доносят правду о реальной ситуации в Крыму. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов 26 апреля написал на своей странице в Facebook.

«Это ожидаемое решение. Очень похоже на условный рефлекс — как у собаки Павлова. Если так пойдет и дальше, то они половину европейских политиков внесут в свои «черные списки». Если же говорить серьезно, то это решение ничтожно и возмутительно — как с правовой точки зрения, так и по существу. Киев пытается ограничить права и свободы иностранных граждан, прежде всего, их право на свободу передвижения. Это идет вразрез с фундаментальными принципами международных отношений», — считает Аксенов.

В то же время, по мнению главы Крыма, действия СБУ являются также попыткой запугать людей, «которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму. О том, что нет никакой аннексии и оккупации полуострова, а есть свободный выбор свободных людей. Эта правда — верная смерть для киевского режима, изо всех сил изображающего перед западными спонсорами жертву несуществующей агрессии».

При этом, уверен Аксенов, на процесс международного признания Крыма как территории России решения СБУ никак не повлияют.

«СБУ сегодня является инструментом преступного нацистского режима, который пришел к власти в результате государственного переворота, совершенного на Украине в феврале 2014 года. К сожалению, сотрудники украинских спецслужб и прокуроры выполняют указания нелегитимной власти, фактически — преступников, которые предали и продали украинский народ, разрушили, разграбили и залили кровью свою страну. Но как бы эти персонажи сейчас не надували щеки, их ждут не виртуальные расследования и уголовные дела, а реальный трибунал, реальное возмездие за все совершенные злодеяния», — написал Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 апреля, стало известно о возбуждении уголовных дел украинскими следственными органами в отношении граждан иностранных государств, которые приняли участие в III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Форум, уже в третий раз, состоялся в Крыму 20−22 апреля. Его посетили более двух тысяч гостей из 46 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Против иностранных гостей форума в Ялте на Украине возбудили уголовные дела

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