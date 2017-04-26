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Генштаб РФ: Страны ЕС пугают Россией для оправдания существования НАТО

Политика

«В общественном сознании населения государств Евросоюза активно насаждается старый пропагандистский штамп — тезис о российской угрозе»

Москва, 26 апреля 2017, 13:28 — REGNUM  Избитый пропагандистский штамп об угрозе, которая якобы идет из России, распространяется на территории Европейского союза для оправдания антироссийской политики и существования НАТО, заявил 26 апреля на Московской конференции по международной безопасности глава генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Для оправдания политики сдерживания России и востребованности блока НАТО в общественном сознании населения государств Евросоюза активно насаждается старый пропагандистский штамп — тезис о российской угрозе», — сказал он.

По его словам, отношения между Россией и НАТО находятся в нижней точке с момента окончания холодной войны. Тезис, что Москва — «основной источник военной угрозы», принят участниками саммитов альянса в Польше и Великобритании.

Герасимов подчеркнул, что система безопасности в ЕС уже не соответствует тому характеру отношений на международной арене, который существует сейчас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что НАТО стремится расширить свои возможности, задействовав порты и аэродромы национальных государств ЕС.

Грушко подчеркнул, что результатом этих процессов, которые ведет НАТО, станет изменение картины безопасности в центре европейской территории. Россия принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить свою безопасность.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия делает все необходимое в ответ на развертывание НАТО в ЕС — Грушко

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