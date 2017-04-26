В Вене задержаны подозреваемые в финансировании террористов

Вена, , 13:04 — REGNUM В Вене в ходе полицейского рейда 24 апреля были задержаны два гражданина Сирии, подозреваемые в финансировании ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Der Kurier.

Об этом 26 апреля сообщили сотрудники Федерального ведомства по охране Конституции.

В операции принимали участие члены антитеррористического подразделения специального назначения Австрии EKO Cobra, которое находится непосредственно под контролем австрийского МВД.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка подчеркнул, что в настоящее время ведется расследование, и часть информации пока засекречена.

Известно, что обоим подозреваемым 48 и 36 лет соответственно. Они будут допрошены в течение недели, им грозит до десяти лет лишения свободы.