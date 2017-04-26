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Президент Аргентины прибыл в США с официальным визитом

Политика

Сообщается, что лидеры США и Аргентины будут обсуждать ситуацию на американском континенте и, возможно, ситуацию в Венесуэле

Вашингтон, 26 апреля 2017, 11:05 — REGNUM  Президент Аргентины Маурисио Макри 26 апреля прибыл в США с официальным визитом, который будет включать в себя встречу с президентом Дональдом Трампом, сообщает интернет-портал TERRA.

Самолет с главой Аргентины вылетел в 5.30 по московскому времени из столичного аэропорта Хорхе Ньюбери и по прибытии в Хьюстон 26 апреля был встречен аргентинским консулом Габриелем Волпи, министром промышленности Франциско Кабрерой, а также министром энергетики и горнодобывающей промышленности Хуаном Хосе Арангуреном.

Как сообщают аргентинские официальные источники, в ходе визита президент Макри встретится с топ-менеджерами таких американских компаний, как Dow Chemical Company, Feedstocks and Energy и Halliburton.

В четверг 27 апреля Макри проведет личную встречу с президентом Трампом, а также с членами его администрации. Встреча глав двух государств запланирована на 11:20 по местному времени. Сообщается, что лидеры будут обсуждать ситуацию на американском континенте, и в частности, ситуацию в Венесуэле.

В этот же день Макри также встретится с сотрудниками Центра стратегических и международных исследований, а также с сенаторами и членами Палаты представителей в аппарате спикера Конгресса США.

Напомним, что президент Аргентины знаком с Дональдом Трампом в течение нескольких лет через деловые контакты отца, итальянского бизнесмена Франко Макри. Первой встрече президентов Аргентины и США предшествовали их два телефонных разговора.

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