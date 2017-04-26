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Глава Frontex о миграционном кризисе: 2017 год ждут рекордные показатели

Политика

Учитывая увеличение потока беженцев, особенно через Средиземное море, Фабрис Леггери опасается, что текущий год будет рекордным по всем показателям

Варшава, 26 апреля 2017, 08:04 — REGNUM  Глава агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex Фабрис Леггери выражает озабоченность из-за увеличения потока беженцев, прибывающих в страны ЕС через Средиземное море, сообщает Der Blick.

«Вследствие закрытия Балканского маршрута в 2016 году многие мигранты отчаялись на попытку пересечения Средиземного моря в надежде попасть в Европу», — отмечает Леггери.

Он отмечает, что в 2017 году через море в Италию прибыло рекордное количество мигрантов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

С января до середины апреля текущего года с Ливии прибыло около 28 тысяч человек. Это на 30% больше того же периода в 2016 году.

«Речь не идет о тех, кто спасется от гражданской войны в Сирии, это люди — беженцы из Код-д 'Ивуара, Гвинеи, Нигерии, — добавляет глава Frontex. — Контрабандисты в Ливии используют эту ужасную ситуацию: без запасов еды и топлива они перегружают лодки, вместо 100 мигрантов сажают 170. Люди не могут спастись от бедствия».

К тому же, есть второй путь в ЕС. Балканский маршрут был закрыт в 2016 году, но, несмотря на это, около шести тысяч человек с начала 2017 года прибыли в ЕС через Турцию, это на 94% меньше, чем в начале 2016 года.

Учитывая миграционный кризис в Европе и увеличение потока беженцев, Фабрис Леггери опасается, что 2017 год будет рекордным по всем показателям.

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