Жители воронежского села не пустили единороссов в совет народных депутатов

Бутурлиновка, Воронежская область, , 19:22 — REGNUM Все десять мест в совете народных депутатов села Гвазды Бутурлиновского района Воронежской области займут самовыдвиженцы. Новый состав сельсовета взамен самораспустившегося жители выбирали 23 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

В 2016 году депутаты теперь уже прежнего состава сельсовета поддержали перевод земельного участка в границах села в категорию земель промназначения — под строительство мусоросортировочного завода. В качестве «бонуса» селянам обещали рабочие места на этом заводе. Однако позже депутаты о своем решении пожалели.

Активно против строительства завода жители выступили в ноябре на публичных слушаниях по проекту, а все десять депутатов сельсовета тогда сложили полномочия. Один из теперь уже бывших депутатов пояснил журналистам, что на них пытались оказать давление районные власти, намекнув, что проект так или иначе будет реализован. В итоге в конце декабря жители села вышли на массовый митинг против завода и районных властей.

Новый состав совета народных депутатов был избран в минувшее воскресенье, 23 апреля. На 10 мест в сельсовете претендовали 37 человек — 10 от «Единой России», 10 — от ЛДПР, 17 — самовыдвиженцев. По итогам выборов все десять мест в сельсовете займут самовыдвиженцы. Согласно данным избиркома, явка на выборы составила 47,8%.

С минувшими выборами связана и еще одна скандальная история — за несколько дней до их проведения глава администрации района Юрий Матузов, приехавший на встречу с жителями, поспорил со своим оппонентом Николаем Гукасяном (местным оппозиционером) и в результате даже получил пощечину от его супруги.

Сам Матузов в беседе с «Коммерсант-Черноземье» объяснил ситуацию тем, что с его приходом «жизнь в районе начала улучшаться, есть успехи, что не может радовать прошлое здешнее руководство». «Я уже не говорю про людей совсем другого уровня, которым явно нет до меня и Гвазды дела, а нужны рыбы покрупнее. Мне даже сумму назвали, за которую они организовали тот декабрьский митинг в Гвазде, — больше 200 тыс. руб.», — добавил глава района. При этом о строительстве мусоросортировочного заводе, сказал Матузов, речь не шла еще в феврале: и областные, и районные власти публично отказались от планов по его возведению.