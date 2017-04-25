ЛНР отключила от электроэнергии украинские поселки

Луганск, , 16:37 — REGNUM В ЛНР задолженность потребителей перед украинским поставщиком электроэнергии ООО «Луганское энергетическое объединение» превысила 224 млн долларов. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба украинской Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА), передает ИА REGNUM.

«По требованию ГП «Энергорынок» Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в связи с задолженностью за услуги электроснабжения в размере 6 млрд грн согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области, что осуществляется ООО «Луганское энергетическое объединение», с 00:00 часов 25.04.2017», — говорится в сообщении.

По данным ЛОВГА, в ответ на прекращение поставок электроэнергии в 01:05 ч. 25.04.2017 властями ЛНР «обесточены населенные пункты на подконтрольной Украине территории». «Без электроснабжения остались Трехизбенка, Кряковка, Орехово, Донецкое, Калаус, Лопаскино и Лобачево, это 1680 абонентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские власти прилагают максимальные усилия для обеспечения электроснабжения на подконтрольной Украине части региона. В настоящее время ведутся работы по подключению ПС 35 кВ «Трехизбенка», которые планируют завершить до конца дня 25.04.2017», — проинформировали в ОГА.

Все магистральные линии электропередач взяты под усиленный контроль ВСУ и ГУ Нацполиции в Луганской области. На случай обострения ситуации отработаны резервные возможности обеспечения электроснабжения области.

В то же время в эфире украинского телеканала «112 Украина» государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко заявил, что прекращение подачи электроэнергии в ЛНР будет способствовать восстановлению украинского вещания в отдельных регионах Донбасса. По его словам, Народная милиция ЛНР «будет меньше глушить украинские сигналы».

«Мы сможем от тех передатчиков, которые есть на нашей территории, достигать неподконтрольных территорий, и люди смогут получать украинский сигнал», — считает Биденко.

Он считает, что теперь ЛНР «будут меньше направлять ее (электроэнергию) на мощные глушительные машины, больше на потребности населения, украинская сторона получит дополнительный рычаг». Госсекретарь также добавил, что в 2017 году Украина установит в Бахмутовке и Покровске две телебашни.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука отметил, что задолженность ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии составляет приблизительно 2 млрд 600 млн грн (97 млн долл). «Думаю, что отключение ЛНР от электроэнергии произошло на постоянной основе… Общая сумма долга перед Луганским энергетическим объединением составляет приблизительно 5 млрд 200 млн грн (194 млн долл — ред.). Если рассматривать этот долг на контролируемых и неконтролируемых территориях, то он составляет пропорционально где-то 50 на 50. То есть 50% долга приходится на потребителей с неконтролируемых территорий, остальное — потребители с контролируемой территории», — уточнил Тука.

Он также отметил, что пока Россия не в состоянии покрыть все потребности ЛНР в электроэнергии. «Не в полном объеме, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией», — добавил Тука.

Позиция ЛНР

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергей Иванушкин обвинил украинскую сторону в отключении подконтрольных Киеву населенных пунктов.

«ЛуТЭС через нас транзитом пропускала тоже до 100 мегаватт на территорию Украины, на Лисичанск — это 330 киловольт, линия Михайловка, и дальше шла на Юбилейный — это уже Лисичанск. Она сейчас тоже выключена. Теперь наступает другой момент — технический. Если они (населенные пункты на подконтрольной Киеву территории — прим. ИА REGNUM ) будут включены, это будет компенсационно, и уже понимать надо, что мы отдаем свою электроэнергию», — пояснил Иванушкин.

Он заверил, что ЛНР заключит договора на поставку электроэнергии, но не с Украиной. «Мы и дальше продолжаем свою работу, и перспективы увеличения электроснабжения, у нас есть свои планы, мы дальше продолжаем. Дело в том, что будет увеличена поставка электроэнергии, мы будем заключать договоры на поставку электроэнергии, но уже не с Украиной. С Украины больше электроперетока и электроснабжения нет и не будет… Проблема у них теперь есть — что делать с ЛуТЭС (Луганская ТЭС) но это уже проблема Украины», — рассказал глава МЧС ЛНР.

По его словам, сегодня в ЛНР ограничена подача электроэнергии на промышленные предприятия. В первую очередь, ток поступает на стратегические объекты жизнеобеспечения и населению. «Полностью все обеспечено сейчас, все водозаборы республики работают в штатном режиме. Там, где были проблемы по количеству напряжения, уже все это отработано, схемы изменены и достаточно ресурсов обеспечить республику. На первом этапе, когда переключили, немного ограничили промышленные предприятия, потому что нам сейчас главное — население и соцобъекты. Но все равно это все в расчете, и мы всю свою работу строим на том, что мы обеспечим все и угледобывающие, и водоотливные комплексы», — признал Иванушкин.

Кроме того, 25 апреля пресс-служба ГУП «Лугансквода» проинформировала, что украинская сторона не возобновляла подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции (ЗФС). «Никаких уведомлений о возобновлении подачи воды украинская сторона не направляла. Республика по-прежнему не получает воду с Петровского водозабора и ЗФС», — сообщили в «Луганскводе».

Напомним, что 6 марта 2017 года украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР за долги по электроэнергии. 5 апреля с 12.00 «Попаснянский районный водоканал» прекратил поставку воды в республику с Западной фильтровальной станции.

Ранее, 24 апреля, лидер Общественного движения «Рідна країна» («Родная страна» — пер. на русский язык — ред.) Николай Томенко заявил, что по состоянию на 1 января 2017 года долг ДНР и ЛНР за поставленную Украиной электроэнергию составил 1 млрд 895 млн 600 тыс. грн (71 млн долл). «Похоже, многолетняя эпопея с поставкой электроэнергии на неподконтрольные Украине территории, фактически в безвозмездный долг украинцам, получила наконец логическое завершение. ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали поставлять электроэнергию на неконтролируемую территорию Луганской области. За нее не платили должным образом со стороны так называемых ЛНР и ДНР, лишь накапливали долги перед украинским народом», — напомнил Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на аппаратном совещании Совета министров ЛНР глава ЛНР Игорь Плотницкий сказал, что республика не будет обесточивать подконтрольные Киеву населенные пункты Луганской области, даже если Киев прекратит поставки электроэнергии. «Если Украина так поднимает официально вопрос, то пусть они не забывают, что в случае, если они выключают (электричество), то, по-моему, три или четыре села на той стороне будут запитываться уже от нашего электричества. Тогда мы уже будем смотреть, как и что мы будем делать, какие меры и как мы будем принимать. В отличие от них мы не будем так поступать со своими людьми. Но мы тоже найдем способ, как донести эту информацию до определенных кругов, которые вместо Украины умеют принимать решения», — пообещал Плотницкий.

Напомним, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию.