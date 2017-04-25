Песков: Обесточивание ЛНР — новый шаг Киева к отторжению региона

Москва, , 15:16 — REGNUM Прекратив обеспечивать электроэнергией территорию Луганской Народной Республики, власти Украины совершили еще один шаг в направлении отторжения от себя этих земель. Об этом 25 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области — это ещё один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий», — сказал он и добавил, что такое поведение Киева противоречит духу Минских соглашений, оно не только не приближает реализацию договоренностей, а напротив — отдаляет ее.

Российская сторона, руководствуясь гуманитарными соображениями, делала и продолжает делать многое, чтобы свести к минимуму для жителей Донбасса и ЛНР негативные последствия реализуемой Киевом «политики по отторжению собственной земли», добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля стало известно о намерении украинских властей прекратить подачу электроэнергии на территорию ЛНР. В ночь на 25 апреля без электроснабжения осталась столица республики, однако менее чем через час подача электричества в большинство районов была возобновлена силами энергетиков и коммунальных служб.

25 апреля полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил о том, что правительство России приняло решение обеспечить электроснабжение ЛНР в рамках гуманитарной поддержки.

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