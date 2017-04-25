ЕС предупредил Великобританию о выплате всех финансовых обязательств

Брюссель, , 12:32 — REGNUM Еврокомиссия предупредила Великобританию, что она обязана выполнить все финансовые обязательства до ее выхода из Европейского союза, сообщает Berliner Zeitung.

«Выход Великобритании из ЕС должен быть осуществлен в надлежащем порядке: страна должна урегулировать все свои финансовые обязательства. С учетом колебания курса фунта, они должны быть рассчитаны по курсу евро», — говорится в документах Европейской комиссии.

В Брюсселе стоимость британских долгов оценивают в размере 60 миллиардов евро, однако Лондон ссылается на сумму около 20 миллиардов евро.

29 апреля главы государств и правительств 27 стран ЕС (не учитывая Великобританию) обсудят в рамках переговоров по Brexit финансовые вопросы.

Эксперты полагают, что Великобритании выставят «непосильный счет». Сторонники Brexit утверждают, что руководство союза сделает все возможное для создания невыгодных условий для Лондона с целью предотвратить в дальнейшем выход других стран из ЕС.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила Brexit, используя 50-ю статью Лиссабонского договора.

Выход страны из ЕС должен произойти в марте 2019 года.