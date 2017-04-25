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Frontex: Из-за притока беженцев мы готовимся к худшему

Политика

По данным МОМ, с начала 2017 года в Италию прибыло около 37 тысяч мигрантов, это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Брюссель, 25 апреля 2017, 11:16 — REGNUM  Переполненные лодки с беженцами, тысячи погибших, бесконечный поток мигрантов: летом 2017 года ЕС ожидает очередная катастрофа, Брюссель пытается справиться с высоким давлением, но у него это плохо получается, пишет Der Spiegel.

В период с 14 по 16 мая в Средиземном море итальянской береговой охраной и сотрудниками благотворительных организации было спасено около 8,5 тысячи беженцев, при том, что в постоянной эксплуатации находились одиннадцать кораблей.

«Это лишь малая часть того, что ожидает нас летом», — отмечает сотрудник итальянской береговой охраны.

По данным МОМ, с начала 2017 года в Италию прибыло около 37 тысяч мигрантов, это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Всего в 2016 году через Италию в страны ЕС прибыло около 181 тысячи беженцев, — отмечает пресс-секретарь европейского агентства Frontex. — Сейчас мы готовимся к худшему».

Европейские политики стремятся улучшить экономическо-социальное положение в некоторых африканских странах, чтобы избежать еще большего потока беженцев, но пока не все страны готовы идти на такие меры.

«С ужесточением пограничного контроля дело не может быть закрыто, — отмечает личный представитель канцлера ФРГ по сотрудничеству со странами Африки Гюнтер Нооке. — Мы, например, пытаемся помочь практически: создаем рабочие места в некоторых африканских странах, выплачиваем определенные пособия. Все страны ЕС должны делать еще больше, мы ожидаем поддержки от них».

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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