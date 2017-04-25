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Кто возглавит популистов на парламентских выборах в ФРГ?

Политика

Die Zeit: у партии «Альтернатива для Германии» есть все шансы пройти в бундестаг

Кёльн, Германия, 25 апреля 2017, 09:14 — REGNUM  22−23 апреля в Кёльне состоялся съезд партии «Альтернатива для Германии», в ходе которого были обозначены пункты предвыборной кампании, а также избраны лидеры, которые возглавят список партии на парламентских выборах, сообщает Die Zeit.

Популистскую партию АдГ на выборах в бундестаг возглавят заместитель главы партии Александр Гауланд и представитель либерально-экономического крыла Алис Вайдель.

Ранее глава «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри сняла свою кандидатуру и отказалась возглавлять избирательную кампанию, объясняя это тем, что внутри партии «слишком много» противоречий и провокаций со стороны тех, кто не поддерживает ее политику.

«Альтернатива для Германии» является консервативной и евроскептической партией, которая действует с 2013 года.

У нее есть все шансы пройти в бундестаг, так как, согласно социальным опросам, партия набирает более 5% (минимальный порог) поддержки респондентов. Согласно последним опросам — 9,5%.

Представители популистской партии выступают за отказ от валюты евро, за постоянное членство Германии в Совете Безопасности ООН, снижение государственного влияния на экономику, продление эксплуатации действующих АЭС и против наднациональных органов ЕС: парламента и комиссии.

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Выборы в Бундестаг ФРГ-2017
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