ФРГ: Германия несет историческую ответственность за преступления Холокоста

Иерусалим, Израиль, , 06:54 — REGNUM 24 апреля в Израиле почтили память жертвам Холокоста, этот день называют Йом ха-Шоа.

Министр иностранных дел ФРГ Габриэль Зигмар посетил национальный мемориал Холокоста «Яд-Вашем» в Иерусалиме.

«В этот день я хотел бы еще раз отметить, что Германия несет историческую ответственность за преступления Холокоста, — отмечает немецкий политик. — Это налагает на нас обязанность выступать против антисемитизма и разжигание национальной розни, и за терпимость и взаимопонимание между народами».

Национал-социалистами во времена фашизма в Германии были убиты около шести миллионов евреев.

«В мире происходит так много убийств, в том числе массовых, на которые мировое сообщество не реагирует должным образом, — добавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — Поэтому происходят ужасные преступления, как это было в Камбодже, Руанде, Судане и сейчас происходит в Сирии».

Габриэль Зигмар добавил, что опасается эскалации насилия на Ближнем Востоке.

В ФРГ день памяти проходит 27 января в международный день памяти жертв Холокоста, в этот день советская армия освободила концлагерь Освенцим.