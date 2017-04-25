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Журналиста Radio France International в Камеруне посадили на 10 лет

Политика

Ахмед Абба был задержан в июле 2015 года, в рамках расследования против группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Яунде, 25 апреля 2017, 01:48 — REGNUM  Суд Камеруна признал виновным в пропаганде терроризма и присудил 10 лет тюремного заключения журналисту Radio France International Ахмеду Абба, передает Associated Press.

Согласно решению суда, кроме тюремного заключения, журналист также должен выплатить штраф в размере $90 тыс.

Известно, что Абба был задержан в Камеруне в июле 2015 года, в рамках правительственного расследования деятельности террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в африканской республике.

Адвокат журналиста Чарльз Чунган настаивает, что Абба непричастен к деятельности нигерийских экстремистов. Защита уже обещала обжаловать приговор.

Правозащитники из Amnesty International также добиваются освобождения журналиста — по их словам, Абба содержался без связи с внешним миром в течение трех месяцев и подвергался пыткам.

Напомним, нигерийская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), война с которой в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне ведется с 2009 года, считается одной из самых жестоких исламистских террористических организаций в мире. Нигерийские исламисты причастны к многочисленным терактам, массовым казням мирных жителей, похищениям несовершеннолетних, использованию детей в качестве боевиков и смертников.

С 2014 года в Камеруне арестованы более 1000 человек, которые могли быть связаны с группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многие из них до сих пор находятся под следствием.

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