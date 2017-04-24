Премьер-министр Грузии посетит Эстонию

Тбилиси, , 19:10 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ближайшем будущем посетит с официальным визитом Эстонию. По информации пресс-службы правительства Грузии, детали предстоящего визита и грузино-эстонские двусторонние отношения рассматривались на встрече премьер-министра Грузии с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, которая прошла 24 апреля в администрации правительства Грузии.

На встрече особое внимание было уделено процессу европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Свен Миксер заявил, что Эстония твердо поддерживает Грузию на этом пути и продолжит эту поддержку в период председательства в Совете Евросоюза, который начнется с 1 июля 2017 года.

По заявлению главы эстонского внешнеполитического ведомства, главным приоритетом Эстонии в период председательства в Совете ЕС будет поддержка и усиление сотрудничества со странами Восточного партнерства. В этом плане стороны обсудили предстоящий саммит Восточного партнерства.

На встрече обсуждалась ситуация на «оккупированных территориях» Грузии и в селах вдоль «оккупационной линии», с которой глава МИД Эстонии лично ознакомился сегодня в грузинском селе Хурвалети. Свен Миксер еще раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.