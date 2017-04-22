В Бельгии задежаны пятеро подозреваемых в терроризме

Брюссель, , 04:26 — REGNUM

Прокуратура Бельгии заявила о задержании в ходе спецоперации пятерых подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передаёт RTL.

Сообщается, что обыски были проведены в ночь с 20 на 21 апреля в двух коммунах Брюссельского столичного округа — Моленбеке и Гансхорене, а также в муниципалитете Росдал.

У задержанных в ходе спецоперации были изъяты пистолеты с боеприпасами, пуленепробиваемый жилет, а также наркотические вещества.

Уточняется, что задержания были проведены в рамках «террористического досье» и никак не связаны с терактами в Брюсселе и в Париже, в том числе с последней атакой на Елисейских полях.

Подробности о личностях задержанных и другие детали пока не уточняются в интересах следствия.

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