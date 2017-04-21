Пятница, 21 Апреля 2017 года
21:05:04 МСК

СМИ рассказали, где и как террористы могут купить документы в Швеции

Политика

Добропорядочным нелегалам шведы готовы предоставить свои документы

Стокгольм, 21 апреля 2017, 19:58 — REGNUM  На одном из русскоязычных форумов в интернете, предназначенном для проживающих в Швеции, посетителям предлагают широкий выбор документов королевства и соседних стран: свидетельства о трудоустройстве или фиктивном браке, водительские документы, идентификационные номера и так далее. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает шведский национальный транслятор Sverigesradio со ссылкой на данные собственного расследования.

По сообщению СМИ, в сети таким образом можно найти документы не только Швеции, но и стран Прибалтики, а также Польши. Такого рода товар можно приобрести или сдать в аренду.

По данным шведских СМИ, именно таким образом в королевство попал гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, устроивший теракт в Стокгольме. Чтобы попасть в Швецию, он приобрел польскую визу, которую позже пытался продать. Затем по фальшивым персональным данным Акилова один из нелегалов пытался устроиться на работу в отель.

Как рассказал Sverigesradio анонимный источник, он предлагает желающим воспользоваться его персональным номером и счетом в банке за 2500 шведских крон в месяц (€ 259).

«У меня есть документы, которые я могу предоставить. Это значит, поймите правильно, пока вы работаете тут тихо-мирно и получаете зарплату, мы заключим контракт», — уверен источник.

Как рассказал СМИ один из числа опрошенных нелегалов, идентификационный номер, зарегистрированный Болгарией, он приобрел за €1500. В целом же, минимальный ценовой порог нелегальных основных документов составляет 500 крон (€52), гражданство Швеции, однако, стоит дороже — порядка 100 тысяч крон (€10 370).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля на одной из пешеходных улиц Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, происшествие признали терактом. Задержанный гражданин Узбекистана Рахмат Акилов сознался в преступлении и заявил, что доволен его исполнением.

Позже выяснилось, что террорист связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Узбекистан предупреждал Швецию о личности Акилова, на которого на родине заведено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракт в Стокгольме
Главное сегодня
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
21.04.17
В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова
МахачкалаРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
21.04.17
Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?
МахачкалаРоссия Похищения людей Происшествия
NB!
21.04.17
Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки
АбаканРоссия Скандалы с участием представителей власти Политика
NB!
21.04.17
Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда
ЧебоксарыРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
21.04.17
Приговор иностранцу-террористу станет основанием для лишения гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Новый законопроект: у виновных в терроризме будут отбирать гражданство РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России
БрюссельБельгия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Политика
NB!
21.04.17
В Москве объявили штормовое предупреждение
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Техника
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
ещё главное