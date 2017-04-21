СМИ рассказали, где и как террористы могут купить документы в Швеции

Стокгольм, , 19:58 — REGNUM На одном из русскоязычных форумов в интернете, предназначенном для проживающих в Швеции, посетителям предлагают широкий выбор документов королевства и соседних стран: свидетельства о трудоустройстве или фиктивном браке, водительские документы, идентификационные номера и так далее. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает шведский национальный транслятор Sverigesradio со ссылкой на данные собственного расследования.

По сообщению СМИ, в сети таким образом можно найти документы не только Швеции, но и стран Прибалтики, а также Польши. Такого рода товар можно приобрести или сдать в аренду.

По данным шведских СМИ, именно таким образом в королевство попал гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, устроивший теракт в Стокгольме. Чтобы попасть в Швецию, он приобрел польскую визу, которую позже пытался продать. Затем по фальшивым персональным данным Акилова один из нелегалов пытался устроиться на работу в отель.

Как рассказал Sverigesradio анонимный источник, он предлагает желающим воспользоваться его персональным номером и счетом в банке за 2500 шведских крон в месяц (€ 259).

«У меня есть документы, которые я могу предоставить. Это значит, поймите правильно, пока вы работаете тут тихо-мирно и получаете зарплату, мы заключим контракт», — уверен источник.

Как рассказал СМИ один из числа опрошенных нелегалов, идентификационный номер, зарегистрированный Болгарией, он приобрел за €1500. В целом же, минимальный ценовой порог нелегальных основных документов составляет 500 крон (€52), гражданство Швеции, однако, стоит дороже — порядка 100 тысяч крон (€10 370).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля на одной из пешеходных улиц Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, происшествие признали терактом. Задержанный гражданин Узбекистана Рахмат Акилов сознался в преступлении и заявил, что доволен его исполнением.

Позже выяснилось, что террорист связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Узбекистан предупреждал Швецию о личности Акилова, на которого на родине заведено уголовное дело.