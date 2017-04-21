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Решение и усложнение проблем: Ереван прокомментировал назначение Хачатурова

Политика

Армянская пресса уже охарактеризовала заявление министра обороны Армении как сенсационное

Виген Саркисян на пресс-конференции в Ереване
Иллюстрация: Photolure
Виген Саркисян на пресс-конференции в Ереване

Ереван, 21 апреля 2017, 18:58 — REGNUM  То, что представитель Армении является генеральным секретарем ОДКБ, насколько является решением некоторых проблемы, настолько же, одновременно, может усложнить их, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на пресс-конференции в Ереване 21 апреля.

По его словам, заявления генерального секретаря ОДКБ, гражданина России Николая Бордюжи имели другой вес и воспринимались иначе, чем любое потенциальное заявление генерального секретаря-гражданина Армении. «Понятно, что для многих это воспринималось бы как заявление гражданина Армении», — сказал министр в ответ на вопрос журналиста, который спросил, будет ли военный альянс после назначения представителя Армении реагировать более адресно на действия против Армении.

Глава оборонного ведомства напомнил, что всегда говорил о том, что ОДКБ является важной составляющей безопасности Армении. Но у организации ряд проблем, в числе которых министр отметил отсутствие мягкой силы и несовпадения позиций в третьих организациях.

При этом Саркисян заметил, что это не только проблема ОДКБ, аналогичные проблемы есть у НАТО, где у стран не просто несовпадающие, но противоположные позиции, например, у Турции и Греции.

«Тем не менее, мы всегда высоко оценивали позицию и заявления ОДКБ и генерального секретаря Николая Бордюжи по Карабаху, в особенности во время обострения», — отметил Виген Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе неформального саммита стран ОДКБ в Бишкеке 14 апреля главы государств стран-членов альянса единогласно решили назначить со 2 мая представителя Армении Юрия Хачатурова генеральным секретарём организации.

Армянская пресса уже успела охарактеризовать заявление министра обороны Армении как «сенсационное».

«Это действительно неожиданное и в какой-то мере сенсационное заявление, хотя и адекватное задачам и нуждам Армении, ситуации, которая сложилась после назначения Хачатурова генсеком ОДКБ», — пишет издание Лрагир.

По мнению автора, во-первых, министр обороны, фактически, констатирует, что назначение представителя Армении ставит под ответственность и саму Армению, не увеличивая ее возможности.

«Это подтверждает наше предположение о том, что Армения сама не стремилась направить своего представителя на эту должность, и Серж Саркисян в этом контексте долго играл на противоречиях членов блока, которые не приходили к «консенсусу», откладывая назначение», — пишет издание.Читайте также: Минск и Астана ставят под вопрос дальнейшее существование ОДКБ

Читайте ранее в этом сюжете: Генсеком ОДКБ с третьей попытки назначен представитель Армении

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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