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Лукашенко: Белоруссия столкнулась с «провокаторской деятельностью» ряда СМИ

Политика

Белорусский лидер назвал объективность средств массовой информации одним из факторов национальной безопасности

Минск, 21 апреля 2017, 13:58 — REGNUM  

Александр Лукашенко считает предоставление гражданами достоверной и объективной информации в СМИ одним из основных факторов национальной безопасности Белоруссии. Об этом он заявил, выступая 21 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, в этом году мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью представителей наших оппозиционных и ряда зарубежных изданий. В погоне за сенсациями они недостоверно освещали события в Белоруссии, становились пособниками и организаторами несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный антигосударственный характер. Это прямое нарушение журналистской этики», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что «вообще средствам массовой информации, независимо от того, какую точку зрения они представляют, надо быть более ответственными в медийном пространстве, в борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только объективная и достоверная информация является главным их инструментом».

«Не надо пытаться что-то сгладить или приукрасить, это только подорвёт доверие к вам», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, получение «правдивой, полной и своевременной информации» является конституционным правом белорусских граждан, и СМИ должны его обеспечить. «Это один из основных факторов национальной безопасности страны», — добавил глава республики.

Напомним, в декабре 2016 года в Белоруссии были арестованы трое авторов ИА REGNUMСергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

В середине марта в Москве по запросу Следственного комитета Белоруссии в рамках этого же уголовного дела был задержан шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Позднее он был освобождён в связи с истечением срока задержания, в настоящее время российской стороной рассматривается запрос Минска о его экстрадиции.

Ранее министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своём официальном комментарии о причинах задержания журналистов буквально признала политические мотивы репрессий, заявив, что в материалах ИА REGNUM подавалась в тенденциозном ключе деятельность Александра Лукашенко и властных структур республики в разных областях, при этом «постоянно муссировались тезисы о якобы уходе Беларуси на Запад, антироссийской политике белорусской власти и так далее».

В течение последних лет Лукашенко неоднократно выражал своё недовольство «оголтелыми российскими средствами массовой информации», освещение которыми ситуации в республике не совпадало с установками госагитпропа Белоруссии, и обвинял СМИ в раздувании «истерии».

В феврале этого года белорусский лидер объявил себя главным инспектором по правам человека в стране, заявив, что в Белоруссии нет необходимости в должности омбудсмена. По его словам, права на «получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее» будут соблюдаться только в том случае, «если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент».

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