«Эсеры» предложат распустить парламент Петербурга из-за Исаакия

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Санкт-Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» заявило о намерении инициировать референдум о досрочном прекращении полномочий депутатов Законодательного собрания из-за позиции городского парламента относительно референдума по Исаакиевскому собору. Об этом сообщила пресс-служба петербургских «справедливороссов».

Напомним, сегодня, 21 апреля, комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал депутатам парламента отклонить инициативу о назначении общегородского референдума о судьбе Исаакия, Спаса на крови и Петропавловского собора. По мнению юридического управления ЗакСа, вопрос, предложенный на референдум, противоречит законодательству.

«Если Законодательное собрание не поддерживает проведение честного и справедливого референдума о судьбе Исаакиевского собора, оно должно отвечать за это решение и быть готово к тому, что следующий референдум будет инициирован по вопросу роспуска самих действующих депутатов», — заявила лидер петербургских «эсеров» Марина Шишкина.

По ее словам, юристы партии готовят законопроект об изменениях в федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Их целью является допущение досрочного прекращения полномочий депутатов региональных парламентов по результатам референдума.

Чтобы сделать возможным референдум о роспуске городского парламента, придется внести изменения также в статью 5 Закона Санкт-Петербурга «О референдуме Санкт-Петербурга»: ныне он не допускает вынесение такого вопроса на голосование граждан.

«Мы считаем, что отказ в проведении референдума можно трактовать как неисполнение депутатами своих прямых обязанностей по представлению интересов граждан. Если парламент отказывает гражданам в представлении их интересов, отказывает горожанам даже в праве на декларацию этих интересов с помощью референдума, то горожане имеют право отказаться от такого парламента и инициировать его роспуск», — заявляет Марина Шишкина.

Читайте ранее в этом сюжете:Заксобранию Петербурга предложат отклонить референдум о судьбе Исаакия

Напомним, избирательная комиссия Санкт-Петербурга ранее зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Инициаторы референдума намеревались спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Вопрос о назначении референдума по судьбе Исаакиевского собора правомочно решить пленарное заседание городского парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Инициаторы референдума по Исаакию намерены бороться до конца