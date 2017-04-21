Угроза стабильности внутри: «молодежь ждет курса налево»

Москва, , 20:58 — REGNUM

В области национальной безопасности перед России стоят существенные проблемы как на внешнем, так и на внутреннем направлении, которые требуют активного использования ресурсов невоенного характера. Между тем, российское руководство по-прежнему мыслит в категориях конфликтов прошлого. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 апреля заявил доктор социологических наук, профессор, доцент кафедры социологии Военного университета МО РФ Владимир Веремчук на конференции «Стратегия «мягкой силы» в контексте информационных войн» в МГЛУ.

«В то время когда наши стратегические партнеры перешли к новому виду противостояния, наша военно-политическая элита продолжала готовиться к войнам прошлого поколения — прежде всего вооруженной борьбе между государствами, группами государств, народами и нациями. Рассматривали как продолжение политики насильственными средствами», — заявил Веремчук.

Эксперт отметил, что ему трудно судить о том, насколько нынешнее военно-политическое руководство России представляет себе масштаб и характер современного противоборства в рамках комплексного использования не только военных, но и широкого спектра невоенных ресурсов.

Между тем он отметил, что «несмотря на признание возможности ведения гибридных войн в рамках противостояния государств и коалиций с использованием асимметричных невоенных средств, информационного характера, руководство Вооруженных сил РФ продолжает придерживаться традиционных взглядов на ведение войны с использованием средств традиционного вооруженного насилия».

Об этом, в частности, говорит хотя бы выступление на состоявшемся недавно заседании Коллеги военных наук начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова по докладу на тему «Современные войны и актуальные вопросы обороны страны».

«В этом докладе, несмотря на ряд оговорок по поводу зарубежных разработок в сфере гибридных войн, была констатация того, что основное содержание войн современности и в обозримой перспективе остаётся прежним. То есть главный признак — наличие вооруженной борьбы», — констатировал Веремчук.

Между тем в условиях наличия ядерных вооружений у основных игроков на глобальной шахматной доске поле основных сражений перемещается в ментальное измерение — «сокрушение смыслов, образов, ценностей социумов», подчеркнул он.

«Если в нынешнем столетии Россия хочет оставаться одним из субъектов мировой политики, она должна вырабатывать собственную модель социокультурной идентичности, равно как и современную российскую идеологию, которая позволяла бы осуществлять системное стратегическое целеполагание нашего социума в условиях глобального противоборства в форме гибридный войн современности», — подчеркнул спикер.

При этом, по мнению эксперта, в качестве основного вектора применения «мягкой силы» является отнюдь не дальнее зарубежье. «Главный фронт на сегодняшний день для России как таковой и для проведения влияния спомощью мягкой силы бесспорно является Украина», — считает он.

В свою очередь, на внутреннем фронте приоритетным направлением должна быть работа с российской молодежью, отметил Веремчук. В связи с этим эксперт привел данные последнего социологического исследования Фонда Общественного мнение.

«Для российской молодежи от 17 до 34 лет приверженцев социалистических взглядов почти в полтора раза больше, чем либералов — 28 против 20. А в консервативных взглядах признаётся примерно 13% молодых корреспондентов», — сообщил эксперт.

«Абсолютно доминируют среди молодежи сторонники государственной собственности — их 73%, — тогда как сторонников частной собственности на крупные предприятия всего 17%», — продолжил он.

Пи этом примечателен тот факт, что у большинства молодых людей нет привлекательных или социальных образов поведения. Только треть опрошенных ответила утвердительна на вопрос, есть ли среди известных людей, деятелей культуры, ученых, спортсменов — кто-то, кто бы являлся моральным авторитетом. Кумир тех, у кого он есть, с большим отрывом респондентами указывался Владимир Путин.

«Почти 70% молодых людей считают, что страна пока идёт под его руководством в правильном направлении. Примечателен тот факт, что данный показатель почти на 20% больше среднего по стране», — добавил Веремчук.

Вместе с тем по данным того же опроса 16% молодых людей заявляют, что им приходилось участвовать в митингах, демонстрациях и акциях протеста, а более 36% допускают для себя возможность такового участия.

«В этих условиях некоторые эксперты делают вывод о том, что молодое поколение может стать частью той социальной пороховой бочки, которая будет под Россией и к которой зарубежные антироссийские силы с удовольствием поднесут свой запал. Руководству страны предлагается принять экстренные меры по освобождению властных структур от западного влияния и радикально сменить экономический курс. Судя по опросам молодежи, курс этот должен быть не консервативным или либеральным, а скорее социалистическим», — резюмировал профессор.

Существенным подспорьем власти социология может стать и в проведении и взвешенной национальной политики, указал Веремчук, в которой также прослеживаются серьезные проблемные точки.

«44% опрошенных отрицательно относятся к тесным социальным контактам в повседневной жизни с представителями стран и регионов, ориентированных на ислам. При этом подавляющее большинство граждан России в целом ряде республик — Чеченской, Ингушской, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, — просто идентифицируют себя именно с исламской религией и культуры», — констатировал он.

«Думаю, отечественной социологической науке вполне по силам предложить сегодня привлекательную социальную идеологию — «мягкую силу», — которая способна сплотить значительную часть молодежи и населения страны в целом», — подытожил профессор.

20 апреля в Московском государственном лингвистическом университете состоялась международная научно-практическая конференция «Стратегия «мягкой силы» в контексте информационных войн». Эксперты и политические деятели обсудили текущее состояние и тенденции развития «мягкой силы» как ресурса внешней политики в условиях информационного общества.