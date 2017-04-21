Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:10:39 МСК

Норвегия: США были и будут нашим главным союзником

Политика

Выбор стоит между плохим и худшим: Осло будет диверсифицировать союзников

Норвежский и американский генералы
Иллюстрация: U.S. Army Europe
Норвежский и американский генералы

Осло, 20 апреля 2017, 20:00 — REGNUM  Норвегия является форпостом НАТО на Севере, значение северного фланга возрастает. При этом в интересах Евросоюза взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Об этом, как сообщает сегодня, 20 апреля, издание The High North News, заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде на презентации «белой книги» о курсе страны в области политики безопасности.

По словам министра, США «есть и останется» наиболее важным союзником Норвегии. Министр обороны Ине Эриксен Сёрейде отметила, что у двух стран давние традиции сотрудничества, и они не изменятся со сменой президента в США. При этом, подчеркнул Берге Бренде, для Норвегии также важно «сохранить добрососедские отношения с Россией».

Читайте также: Посольство РФ объяснило норвежцам, как их страна «раскаляет» Арктику

Кроме того, по мнению норвежских политиков, в последние годы еще более важным становится сотрудничество с Европейским союзом, диалог по вопросам политики безопасности в странах Северной Европы также должен быть продолжен. При этом Осло стоит расширять военное сотрудничество с отдельными союзниками — Великобританией, Германией, Францией, Нидерландами.

«Мы должны иметь стратегию выбора», — отметила Ине Эриксен Сёрейде. Среди факторов, которые влияют на курс политики безопасности королевства, министр назвала сложность международной внешней политики, непредсказуемость международной обстановки и сокращение сроков предупреждения. Как отметила министр обороны, сегодня королевство не может позволить себе «роскошь» выбирать «хорошие» решения: выбор стоит между «плохим и тем, что еще хуже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Норвегии развернулась дискуссия о том, какой должна быть политика в области безопасности и обороны. Министерство обороны неоднократно заявляло, что главная роль страны заключается в том, чтобы быть флагманом НАТО на Севере. Противники такого подхода, в том числе и из числа военного командования, настаивали, что страна должна сконцентрироваться на возможностях самостоятельно защищать себя и не надеяться на Альянс.

«Обязательства в рамках НАТО, участие в международных учениях и постоянное присутствие в Арктике наносят ущерб учениям собственным, внутригосударственным», — считает один из противников политики Минобороны адмирал Хакон Брун-Хансен.

Оборона Норвегии слишком дорогостояща и ориентирована на потребности Североатлантического альянса, при этом нестабильность, спровоцированная конфликтом на Украине, рост террористических угроз требуют большей готовности реагировать именно внутри страны, уверен адмирал.

Читайте также: «Норвегии стоит укреплять обороноспособность, а не надеяться на НАТО»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Норвегии
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное