Асад опроверг информацию о поимке аль-Багдади

Дамаск, , 19:29 — REGNUM



Законно избранный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад опроверг информацию ряда СМИ о том, что номинальный главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади задержан на сирийско-иракской границе. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает телеканал RT.

Журналисты попросили Асада прокомментировать информацию о якобы поимке аль-Багдади на сирийско-иракской границе.

«Нет, это неправда… В любом случае граница там сейчас находится под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она не сирийская или российская, не западная или американская — ничья», — ответил Асад.

Он пояснил, что граница там находится только под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому аль-Багдади там безопасно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ распространил информацию о том, что номинальный лидер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади якобы бежал из окруженного иракскими войсками Мосула и был пойман в Сирии недалеко от границы с Ираком.