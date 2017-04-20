Проведет ли Германия турецкий референдум по вопросу смертной казни?

Михаэль Бранд: Немецкие турки смогут принять участие в референдуме, но это противоречит нашим демократическим ценностям

Берлин, , 13:20 — REGNUM Глава Комитета бундестага по правам человека Михаэль Бранд (ХДС) обратился с критикой в адрес немецкого правительства за «спокойное» отношение к возможным изменениям в Турции после проведения референдума, сообщает Der Spiegel.

«Господин Эрдоган хочет вернуть закон о смертной казни, и это ужасно», — отмечает Бранд.

Согласно конституции Турции и расширению полномочий президента после референдума, Реджеп Тайип Эрдоган может добиться закона о смертной казни двумя способами: получив две трети большинства в парламенте или провести очередной референдум.

«Если дело коснется референдума, немецкие турки смогут принять участие в референдуме, но это противоречит нашим демократическим ценностям, — добавляет политик. — Мы должны показать президенту Турции, что не будем мириться с его инициативой».

Михаэль Бранд считает, что во время совместного выступления Ангелы Меркель и Габриэля Зигмара, политики не выразили четкую позицию Германии касательно смертной казни в Турции.

«Но уже сейчас правительству следует четко заявить, что Германия никогда не проведет в своей стране референдум о смертной казни. Я призываю не быть спокойными в этом вопросе, иначе Эрдоган воспримет это как трусость», — выражает свою позицию глава Комитета по правам человека.