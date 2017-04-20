Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:17:29 МСК

Проведет ли Германия турецкий референдум по вопросу смертной казни?

Политика
Михаэль Бранд: Немецкие турки смогут принять участие в референдуме, но это противоречит нашим демократическим ценностям

Берлин, 20 апреля 2017, 13:20 — REGNUM  Глава Комитета бундестага по правам человека Михаэль Бранд (ХДС) обратился с критикой в адрес немецкого правительства за «спокойное» отношение к возможным изменениям в Турции после проведения референдума, сообщает Der Spiegel.

«Господин Эрдоган хочет вернуть закон о смертной казни, и это ужасно», — отмечает Бранд.

Согласно конституции Турции и расширению полномочий президента после референдума, Реджеп Тайип Эрдоган может добиться закона о смертной казни двумя способами: получив две трети большинства в парламенте или провести очередной референдум.

«Если дело коснется референдума, немецкие турки смогут принять участие в референдуме, но это противоречит нашим демократическим ценностям, — добавляет политик. — Мы должны показать президенту Турции, что не будем мириться с его инициативой».

Михаэль Бранд считает, что во время совместного выступления Ангелы Меркель и Габриэля Зигмара, политики не выразили четкую позицию Германии касательно смертной казни в Турции.

«Но уже сейчас правительству следует четко заявить, что Германия никогда не проведет в своей стране референдум о смертной казни. Я призываю не быть спокойными в этом вопросе, иначе Эрдоган воспримет это как трусость», — выражает свою позицию глава Комитета по правам человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отмена моратория на смертную казнь: за и против
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Екатеринбурге пропала церковь XVIII века
ЕкатеринбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
Юрий БаранчикРоссии надо готовиться к новому кризису в отношениях с Белоруссией
МоскваРоссия Российско-белорусский кризис Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Леонид Алимов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное