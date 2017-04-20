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Лукашенко заявил о вынужденности многовекторной политики Минска

Политика
Минск проводит ее, чтобы «сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам»

Минск, 20 апреля 2017, 12:30 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым заявил, что страна не развернулась на Запад или куда-либо еще.

По его словам, на такие слухи не стоит обращать внимания. «Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны», — сказал Лукашенко, напомнив, что ничего не изменилось с тех времен, как его «любили» на Западе.

Многовекторная политика Белоруссии является вынужденной, потому что страна находится в центре Европы. Минск проводит ее, чтобы «сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам».

Белоруссия «не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной», подчеркнул Лукашенко. Он также пояснил, что для граждан РФ никаких проблем в Белоруссии нет.

Говоря о ситуации с русским и белорусским языками в стране, Лукашенко уточнил, что белорусский язык не забываем, однако подавляющее большинство жителей страны используют в своей жизни русский язык, и от него Минск никогда не откажется.

Ранее в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не готова к формированию полноценного Союзного государства. При этом Лукашенко считает, что в большей степени к строительству Союзного государства не готова российская сторона.

«Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство», — сказал президент Белоруссии. Он отметил, что в рамках строительства Союзного государства удалось решить вопрос со свободным перемещением рабочей силы и товаров, но этого явно недостаточно.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко: Россия не готова строить Союзное государство

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