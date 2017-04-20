Трамп ждет рекомендаций по ядерной сделке с Ираном

Вашингтон, , 20:40 — REGNUM

Спецслужбы и ведомства США в течение 90 дней выработают рекомендации по ядерной сделке с Исламской Республикой Иран и представят их президенту Дональду Трампу. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер.

Он заявил, что президент Трамп поручил госаппарату провести межведомственную оценку соглашения по иранскому атому.

«В течение 90 дней это будет рассмотрено. У нас будут рекомендации для президента», — сказал Спайсер.

Он также заявил, что Белый дом вполне осознает последствия возможного введения новых санкций против Тегерана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп дал поручение Совету национальной безопасности при Белом доме проанализировать соглашение по ядерной программе Ирана.

Напомним, соглашение было заключено в начале 2016 года между шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН плюс Германия) и Ираном.

Тегеран взял на себя обязательства не обогащать уран до оружейного уровня и поставить под полный контроль МАГАТЭ свою программу мирного атома. В обмен на это шестерка посредников обязалась снять с Ирана санкции, наложенные по линии ООН. Большинство положений сделки были выполнены.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал эту сделку и заявлял, что Иран — главная террористическая угроза. Придя к власти, он не отказался от своих заявлений.