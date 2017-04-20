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СГБ Грузии выявила связанных с терроризмом лиц

Политика
Замешанные в терроризме лица привлечены к уголовной ответственности
Террор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террор

Тбилиси, 19 апреля 2017, 20:04 — REGNUM  Борьба с терроризмом была и остается одним из главных приоритетов Службы государственной безопасности Грузии, заявил начальник службы Вахтанг Гомелаури, выступая 19 апреля с отчетом в парламенте страны.

По его словам, хотя Грузия и не принадлежит к странам с высоким риском террористических нападений, в этом направлении имеются определенные вызовы. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие экстремистские группировки приобрели некоторое число сторонников в отдельных регионах Грузии и стремятся использовать религиозные взгляды и низкое сознание определенной части общества для проведения собственных интересов, отметил Гомелаури.

По его информации, число лиц, стремящихся включиться в террористическую деятельность, в Грузии уменьшилось.

В течение прошлого года СГБ выявила на территории Грузии несколько лиц, связанных с террористической деятельностью. 28 декабря 2016 года было начато расследование в отношении группы иностранцев, пытавшихся создать в Грузии группировку сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении 15 студентов-иностранцев, эстремистскими призывами заявлявших идеологическую поддержку терроризму, были приняты предусмотренные законом меры, говорится в отчете главы СГБ.

По данным СГБ, в настоящее время в Сирии и Ираке с террористическими целями находятся несколько граждан Грузии, и в отношении лиц, занимающихся террористической деятельностью за пределами страны, проводится уголовное преследование.

Вернувшиеся из Сирии и Ирака граждане, которые подозреваются в ведении террористической деятельности, привлечены в Грузии к уголовной ответственности, сообщил Гомелаури.

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