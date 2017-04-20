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Примкнувшему к террористам в Сирии жителю Латвии грозит 11 лет тюрьмы

Политика
Адвокат отрицает вину обвиняемого

Рига, 19 апреля 2017, 18:36 — REGNUM  Латвийская прокуратура требует наказать участвовавшего в военном конфликте в Сирии Мартиньша Гринбергса тюремным заключением сроком на 11 лет, сообщает LETA. Обвиняемый своей вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает — все заседания суда по этому делу проходят в закрытом режиме. В свою очередь адвокат подсудимого Райтис Мединьш просит оправдать обвиняемого.

Так, адвокат указал на ряд причин, по которым он настаивает на оправдании Гринбергса. Например, в момент, когда молодой человек отправился в Сирию, уголовная статья о противозаконном участии в вооруженных конфликтах еще не вступила в силу. Кроме того, по его словам, Гринбергс отказывался от выполнения преступных заданий.

Напомним, в феврале 2015 года в Латвии вступили в силу изменения в Уголовном законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом и их финансировании, а также вербовку, обучение и отправку лиц для участия в них. Наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Такое же наказание предусмотрено за финансирование вооруженных конфликтов.

Как стало известно, прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона — о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение. Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. «Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось. После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре 2016 года приняли решение о его депортации. Под конвоем молодой человек был доставлен в Латвию и задержан. На данный момент полиция занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Гринбергс является единственным, кого удалось задержать.

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