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Новый уровень российско-белорусских отношений

Политика

Договоренности Москвы и Минска укрепили евразийскую интеграцию

Евразийский экономический союз
Евразийский экономический союз

Минск, 21 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  

На пресс-конференции по итогам встречи в Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии умолчали о главном. Как выяснилось позже, экономические договоренности были достигнуты в рамках договоренностей политических. Ставшее неожиданностью подписание президентом Лукашенко Таможенного кодекса ЕАЭС обсуждает обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Достигнутые договоренности перевели отношения двух стран на новый уровень. Нагнетание «антироссийской угрозы» не сработало, все указания на опасность, которую Кремль якобы представляет для Минска, подтвердили свою лживую сущность. Теперь те же самые белорусские эксперты, которые заявляли о намерении РФ дестабилизировать обстановку в их стране, не спешат подтверждать свою позицию. Но не пропадать же навыкам, поэтому в разработку оказалась принята следующая идея — теперь уже о намерении РФ дестабилизировать Сирию.

Такими же безосновательными выглядят и попытки высчитывать, кому выгоднее это партнерство, в какие суммы оно кому обходится. Сохранение Белоруссии как части Русского мира, причем его развитой части, действующей в согласии с Россией, выгодно отнюдь не только Белоруссии. Российский выигрыш здесь также очевиден. Это — такие отношения, которые являются взаимовыгодным сотрудничеством во всех смыслах, если помнить о том, что выгода далеко не всегда и не во всех сферах измеряется исключительно таблицей поступления денежных средств.

Почему политические выгоды России значительно превысят ее финансовые затраты — читайте в статье: Запад потерпел в Беларуси самое крупное поражение за последние семь лет

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