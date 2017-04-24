«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 11 апреля по всему Петербургу происходили митинги солдат и рабочих против распространяемых ложных слухов, направленных к расколу армии и рабочих на два враждебных лагеря.

В Петербурге и Москве на сходах некоторых заводов и фабрик 11 апреля были вынесены резолюции против «Займа Свободы».

10—11 апреля состоялось собрание большевистской фракции Петроградского Совета. Главным пунктом порядка дня был вопрос об отношении к «Займу Свободы». Большинство фракции высказалось за открытую оценку войны, как таковой, указало на лицемерие двойной бухгалтерии социал-националистов всех стран, поддерживающих свою империалистическую буржуазию и обращающихся за помощью к международному пролетариату с целью окончания войны. В проекте резолюции, выработанной большевистской фракцией Совета, сказано:

«Если рабочие всех стран мира будут голосовать за займы, заключенные буржуазными правительствами для ведения империалистской войны, то выхода из ужасов войны не найти, и все фразы о братской солидарности пролетариата всего мира, об интернационализме и т. п. превращаются в сплошное лицемерие. Соединение голосования за заем с пожеланиями, с заявлениями, декларациями и т. п. в пользу мира без аннексий особенно наглядно показывает всю гибельность расхождения слова с делом, разрушившего II Интернационал.

Пока политическая и экономическая власть не перешла в руки пролетариата и беднейшего слоя крестьянства, пока цель войны определяется интересами капитала, до тех пор рабочие отказываются дать свое согласие на новые займы, направленные не в пользу, а против революционной свободы России.

Признавая вместе с тем, что снабжение армии всем необходимым требует средств, и нс желая ни па час оставить своих братьев без хлеба, Сов. Р. и С. Д. считает, что расходы на капиталистическую войну должны нести капиталисты, которые нажили и продолжают наживать на этой войне миллиарды рублей, и находит, что необходимые деньги должны быть взяты исключительно из карманов буржуазии и помещиков».

Фракция большевиков также внесла следующий запрос, принятый заседанием рабочей части Петроградского Совета:

«Как выяснилось из прений в настоящем заседании, Временное Правительство, с одной стороны, оставляет у власти сторонников и защитников павшего режима, удерживая на прежних постах реакционных генералов и крупных чиновников и проводя в ряды милиции бывших городовых и стражников, и допускает контр-революционную агитацию; с другой стороны, старается ослабить силы революционной демократии тем, что выводит из Петрограда части революционных войск в виде маршевых рот и отбирает у населения и солдат оружие. Как намерен Исполнительный Комитет реагировать на такие проявления реакционных тенденций в деятельности Врем. Правительства?»

В Уфимской газете «Вперед» от 11 апреля описывается судьба некоторых сторонников царского режима после революции:

«Подгнили устои царизма, рухнул произвол, рухнула и охранка — застенок пыток, истязаний физических и нравственных, и опричники Николая II, — жандармы и стражники, — оказались за бортом.

У общества появился и лишний ненужный балласт. Но обновленная Россия дала им возможность искупить перед народом свой тягчайший грех кровью на поле брани, для чего их стали призывать в войска для немедленной отправки на фронт.

Недавние безответственные вершители судеб мирного гражданина, нагло говорившие, — хочу арестую, хочу нет, — виноватые и заискивающие, стали поступать в роты местных запасных полков.

Большинство из них, как бывшие фельдфебеля и унт.-офицеры, попав в роты, заняли довольно определенные позиции — старших над обыкновенными рядовыми солдатами, а некоторые даже устроились, хотя, может быть и временно, учителями молодых солдат, чем, конечно, вызвали большое недовольство среди последних.

Такой случай имел место в 9 роте 144 п. и кажется, насколько известно, не так-то давно!

Какими соображениями руководствуются в данном случае ротные командиры, трудно сказать! Если наблюдается недостаток обучающих, то его надо устранять, не при посредстве жандармов.

В революционной армии, а она на самом деле такова, не место такому явлению.»

Московский Совет, обратив внимание на сокращение и закрытие некоторых фабрично-заводских предприятий, 11 апреля постановил немедленно организовать свою комиссию для расследования причин указанного явления.

На общем собрании фронтового съезда в Минске 11 апреля обсуждался вопрос об отношении к войне и Временному Правительству. Большинством 610 голосов против 8 при 46 воздержавшихся принята резолюции Всероссийского Совещания Советов. Постановлено напечатать эту резолюцию на немецком языке для распространения ее в окопах неприятеля.

Временное Правительство 11 апреля решило опубликовать постановление об охране посевов. Она поручается губернским, уездным и волостным продовольственным комитетам, которые организуют контроль и наблюдение над отдельными хозяйствами, по соглашению последних с комитетами.

«Наблюдение и общественный контроль заключаются: 1) в установлении размеров посевной площади и 2) в надзоре за использованием отпущенных из государственных источников рабочей силы, инвентаря и орудий производства.

В случае насильственной порчи или истребления посевов, Врем. Правительство обеспечивает владельцам хозяйств, поступивших под охрану и контроль, произведенные ими затраты в размере действительных убытков, определяемых специальными комиссиями.

В случае отказа владельца засеять землю, незасеянная площадь поступает в распоряжение местных продовольственных комитетов, которыо могут сдать ее в аренду (арендная плата поступает в пользу владельца земли) или сами организовать посев.»

Временное Правительство 11 апреля также приняло постановление об уголовной и гражданской ответственности по служебным преступлениям. Дела о преступлениях по службе подчиняются порядку уголовного судопроизводства с некоторыми изъятиями в порядке подсудности; уголовное преследование возбуждается прокурором того суда, которому подсудно дело, по жалобам и объявлениям частных лиц, сообщениям присутственных мест или должностных лиц и т. п.; иски о вознаграждении за вред или убытки, причиненные преступными деяниями должностных лиц, подчиняются общему порядку гражданского судопроизводства.

Французский посол Жорж Палеолог писал 11 апреля:

«Я пригласил своих английского и итальянского коллег позавтракать с Альбером Тома.

Карлотти заявляет, что вполне присоединяется к моему мнению, когда я утверждаю, что мы должны поддерживать Милюкова против Керенского и что было бы важной ошибкой не противопоставить Совету политического и морального авторитета союзных правительств. Я делаю вывод:

— С Милюковым и умеренными Временного Правительства у нас есть еще шансы задержать успехи анархии и удержать Россию в войне. С Керенским обеспечено торжество Совета, а это значит разнуздание народных страстей, разрушение армии, разрыв национальных уз, конец русского государства. И, если отныне развал России неизбежен, не станем, по крайней мере, помогать этому.

Поддерживаемый Бьюкененом, Альбер Тома категорически высказывается за Керенского:

— Вся сила русской демократии в ее революционном порыве. Керенский один не способен создать с Советом правительства, достойного доверия».