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Трамп поздравил Косово с годовщиной провозглашения независимости от Сербии

Политика
Будущее Косово зависит от стабильности всего Балканского региона, заявил президент США

Приштина, 18 февраля 2017, 00:01 — REGNUM  Партнерство между США и Косово основывается на общих ценностях и интересах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в поздравительном послании президенту Косово Хашиму Тачи по случаю годовщины одностороннего провозглашения независимости края от Сербии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«От имени Соединённых Штатов я рад поздравить народ Косово с вашим днём независимости 17 февраля. Партнёрство между нашими странами базируется на общих ценностях и общих интересах», — приводит текст послания Дональда Трампа пресс-служба президента Косово.

Глава Белого дома отметил, что «путь к суверенному, мультинациональному, демократическому будущему Косово лежит через стабильность и процветание Балканского региона с полной интеграцией его в международное сообщество».

«С нетерпением ожидаем продолжения нашего широкого и глубокого сотрудничества, ориентированного на поддержку дальнейшего демократического и экономического развития, укрепления верховенства закона в Косово, разрешения споров с соседями, а также борьбы с насильственным экстремизмом и иностранными террористами», — отметил Дональд Трамп.

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На данный момент регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

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