Эстония выражает Грузии полную поддержку на пути интеграции в ЕС

Тбилиси, , 23:37 — REGNUM Эстония выражает Грузии полную поддержку на пути европейской интеграции и готова максимально помочь ей в этом процессе. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Встреча прошла 17 февраля в рамках 53-ей Мюхненской конференции по вопросам безопасности.

Георгий Квирикашвили поздравил Керсти Кальюлайд с избранием президентом и отметил важность еще большего углубления двусторонних отношений. Стороны также подчеркнули небходимость активизации сотрудничества с учетом того, что в 2017 году Эстония станет президентом Совета Европейского союза.

Георгий Квирикашвили приветствовал поставленную Эстонией для своего президентства в Совете ЕС цель поддержки Восточного партнерства и поблагодарил президента Эстонии за вклад, внесенный ее страной в процесс либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.

Премьер Грузии рассказал президенту Эстонии о проводимых в стране реформах, в том числе о внедрении эстонской модели налоговой системы, которая предусматривает освобождение реинвестированной прибыли от налогообложения.