ГД не стала вводить ответственность главы региона за программу капремонта

Москва, , 18:33 — REGNUM Законопроект о персональной ответственности высшего должностного лица субъекта РФ за формирование и утверждение региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах отклонила Госдума в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Законопроект, инициированный депутатами «Справедливой России» также предлагал передать федеральным органам власти полномочия региональных властей по определению порядка установления необходимости проведения капремонта общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, федеральным органам предлагалось дать полномочия по установлению требований к порядку проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

На сегодняшний день порядок проведения капремонта находится в ведении субъекта РФ, федеральный центр обладает лишь правом выработки методических рекомендаций в этой сфере, отметила одна из авторов законопроекта, глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). По ее мнению, это приводит к злоупотреблениям и «бесконтрольному» включению многоквартирных домов в программы капремонта. «Получается, что реально нуждающиеся дома не попадают в эти программы, а иногда попадают такие дома, которые могли бы подождать или не нуждаются в капремонте ближайшие 10 лет», — подчеркнула она.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ не поддержал законопроект. «Установление единых требований на уровне федерального законодательства на практике может привести к пробелам в правовом регулировании специфических случаев, характерных для конкретного субъекта РФ», — говорится в заключении комитета. Конкретизация видов ответственности губернаторов в законопроекте отсутствует, отметил член комитета Илья Осипов («Единая Россия»). «Ответственность губернатора, в том числе за программу капремонта, оценивают избиратели, приходя на выборы и голосуя так или иначе за главу региона», — сказал он.