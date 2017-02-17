«Киеву следует прислушаться к заявлению главы ДНР Захарченко»

Москва, , 15:55 — REGNUM Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса не следует понимать буквально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Больше чем уверен, что ополченцы не будут сами инициировать обострение военного конфликта на Юго-востоке Украины», — полагает сенатор. В то же время он не исключил, что в случае продолжения боевых действий в Донбассе они не ограничатся отражением массированных атак со стороны силовиков, а перейдут в контрнаступление. «Все возможности для этого у них есть», — говорит Клинцевич.

«Считаю, что Киеву следует прислушаться к предостережению Александра Захарченко. Вместе с тем мы еще раз подчеркиваем свою приверженность исключительно мирному разрешению конфликта в Донбассе и будем делать для этого все, что от нас зависит», — сказал сенатор.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о готовности освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если Киев не пойдет на политическое урегулирование. На такой шаг ДНР и ЛНР пойдут в том случае, если не удастся решить этот вопрос политическим путем

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