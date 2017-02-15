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The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»

Политика
Британский таблоид The Daily Express считает, что «некоторые эксперты в окружении Путина сильно заблуждались насчет Трампа», который передумал считать Крым российским

Лондон, 15 февраля 2017, 19:11 — REGNUM  «Трамп становится жестким с Россией: пресс-секретарь президента США заявил, что в Белом Доме ждут возвращения Москвой Крыма Украине, — пишет корреспондент издания Томас Хант. — Известно, что в прошлом году нынешний президент, будучи еще кандидатом в новые лидеры Америки, говорил: «Народ Крыма предпочел быть с Россией, а не там, где он был до этого». Теперь его мнении изменилось».

Журналист считает, что произошло это в результате поиска вашингтонской администрацией «путей деэскалации насилия на Украине».

«По словам Шона Спайсера, антироссийские санкции не будут отменены, пока Крым не вернется на Украину, — отмечает автор. — И надо сказать что эта позиция — последовательная. Можно вспомнить, что посол Трампа при ООН Ники Хейли в первый же день после своего назначения заявила, что Крым Россия должна будет отдать, а о снятии санкций не может быть и речи, пока это возвращение не состоялось».

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