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В Минске приговорили к штрафам участников пророссийского пикета

Политика
Шесть человек привлечены к административной ответственности за заявление «Русские и белорусы — это один народ» на центральной площади Минска

Минск, 15 февраля 2017, 18:46 — REGNUM  Власти Белоруссии привлекли к административной ответственности участников пророссийского пикета, состоявшегося 4 февраля на площади Независимости в Минске. Об этом сообщает «Наша Нива» со ссылкой на пресс-секретаря минской милиции Александра Ластовского.

По информации издания, все участники акции были признаны виновными по статье 23.34 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения митинга» и приговорены к штрафам в размере 30 базовых величин (около 21 200 российских рублей).

Напомним, в пикете 4 февраля в центре Минска приняли участие шесть человек. Пикетчики высказались за дружбу с Россией и заявили, что «русские и белорусы — это один народ», а также выступили против «подготовки майдана» в Белоруссии и выразили поддержку республикам Донбасса.

В сети была распространена видеозапись акции, по которой милиция смогла идентифицировать всех её участников.

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