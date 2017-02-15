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Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС

Политика
Литовский депутат посчитал, что наступил самый удачный момент для сворачивания строительства БелАЭС

Вильнюс, 15 февраля 2017, 18:32 — REGNUM  После того, как сегодня, 15 февраля, спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сделал заявления о том, что стране больше не нужно говорить о прекращении строительства Белорусской АЭС, член парламентского Комитета по охране окружающей среды и Комитета по делам Европы Линас Бальсис заявил, что оценивает их как «безответственные и наносящие ущерб интересам Литвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Такие безответственные заявления одного из глав Литовского государства наносят вред интересам Литвы. Основной интерес Литвы — стремиться к тому, чтобы Белорусская АЭС никогда не была построена, потому что в нынешних условиях невозможно гарантировать, чтобы она была построена безопасной», — пояснил политик.

По его словам, необходимо как можно быстрее инициировать переговоры глав Литвы и Белоруссии: «Сегодня для этого благоприятные условия: ухудшаются отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина, Лукашенко все чаще смотрит на Запад. Очень вероятно, что из-за ухудшающихся отношений Россия может прервать финансирование постоянно дорожающей Белорусской АЭС». «Литва могла бы предложить Белоруссии региональные решения, как можно было бы решить проблемы государства в сфере энергетики, если такие на самом деле существуют, без строительства АЭС, к примеру, путем расширения энергетики биотоплива и других возобновляющихся источников», — сказал Бальсис.

По его словам, подписанное семью партиями национальное соглашение по поводу совместных действий при решении вопросов Белорусской АЭС — политический сигнал Белоруссии, но нужно предпринять более активные действия: «Партии, подписавшие соглашение, обязались совместно поддерживать законопроект, касающийся ограничения электроэнергии, произведенной на небезопасных электростанциях третьих стран. Это политический сигнал Белоруссии, что Литва не будет покупать небезопасную энергию, но наивно было бы полагать, что это остановит строительство».

«Согласно официальной версии, Белорусская АЭС строится для удовлетворения потребности в энергии самой Белоруссии. Как дела обстоят на самом деле — трудно сказать. Но если это на самом деле политический проект, инициированный Россией, сейчас, когда отношения Белоруссии и России дали трещину, все усилия нужно направить на дипломатические переговоры, чтобы проект Белорусской АЭС был остановлен. Такие действия должны совершить спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквернялис, защищая интересы национальной безопасности Литвы, а не делать необдуманные заявления, которые, по сути, означают, что Литва одобряет Островецкий проект», — утверждает Бальсис.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Сейма Литвы признал: остановить строительство БелАЭС – невозможно

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