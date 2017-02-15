Муниципалитет «Парнас» в Петербурге переименуют в честь святого Сергия

Муниципальные депутаты добились того, чтобы название их территории не совпадало с названием оппозиционной партии

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Муниципалитет «Парнас» в Санкт-Петербурге будет переименован в «Сергиевское», в честь святого Сергия Радонежского. Такое решение одобрили большинством голосов 15 февраля на пленарном заседании петербургского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

С идеей о смене названия выступили депутаты муниципалитета, сославшись на мнение местных жителей. По словам главы МО «Парнас» Алексея Черезова, к нему пришли члены инициативной группы с подписями 9,5 тыс. жителей, которые хотели бы переименования. «Устранение путаницы» в географии Петербурга якобы было основным аргументом, так как, заметил Черезов, «гости Петербурга» путают муниципалитет и промзону Парнас, которая находится на той же территории.

Черезов признал, что муниципальные депутаты не проводили социологического опроса среди жителей, всего в МО «Парнас» проживают 67 тыс. человек, но, по мнению Черезова, подписей 9,5 тыс. из них достаточно. Он заметил, что созвучие названия муниципалитета с партией «Парнас» тоже является одним из аргументов сторонников переименования, но не основным.

«Это очень хорошо, потому что легче Андрей Пивоварова (сопредседатель петербургского отделения партии «Парнас» — прим.ред.) избрать главой вашего муниципалитета, чем затевать трудоемкую процедуру вашего переименования», — заметил депутат Заксобрания от «Партии роста» Максим Резник. На это спикер Вячеслав Макаров заметил, что больше «никогда не пустит Резника ни на один допрос».

Многие депутаты также отметили, что Сергий Радонежский не имеет отношения к территории на севере города, поэтому предложенное название «Сергиевское» не имеет смысла, причем в Петродворцовом районе Петербурга уже существует поселок Сергиевка в честь этого святого, и переименование как раз и приведет к топонимической путанице.

«Сергий Радонежский имеет отношение к основанию нашего города, к Петру I. Так как Петр I прятался на территории Троице-Сергиевской лавры», — начал отвечать Черезов, но его перебил спикер, единоросс Вячеслав Макаров. «Я вам помогу. «Сергий Радонежский имеет отношение к душе и сердцу каждого православного христианина», — сказал Макаров.

«Эсер» Алексей Ковалев попросил коллег не поддерживать бездумный, как ему кажется, законопроект. «Убедительно прошу вас не ставить себя в положение людей, над которыми будет ржать весь город и вся страна. <…> Аргументация тех, кто это предложил, просто смехотворная. Петр I, конечно, скрывался в Троице-Сергиевской лавре, но не в промзоне же «Парнас» Петр скрывался! Нельзя же любое предложение даже от политических соратников брать и поддерживать», — возмутился Ковалев. Он также предложил предварительно получить заключение Топонимической комиссии и, если муниципальным депутатам и жителям «Парнаса» хочется назваться по-другому, выбрать более подходящее наименование, связанное с географией района.

Тем не менее, 34 голосами законопроект о переименовании был поддержан. Ковалев попытался заставить депутатов взять месяц на поправки, чтобы обратиться к специалистам по топонимике, но большинство парламентариев решили, что достаточно будет срока до пятницы, 17 февраля.