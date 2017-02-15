Жириновский рассчитывает на замену Савченко, Королева, Меркушкина и Тулеева

Москва, , 10:10 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствует тренд на замену губернаторов и рассчитывает на продолжение, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. «Замена губернаторов — мы приветствуем, молодые, технократы, образованные, современные, инициативные. Это нужно продолжить», — заявил Жириновский.

Депутат Госдумы предлагает всех губернаторов, достигших возраста 60-и лет отправлять на пенсию.

«Есть такой Евгений Савченко Белгородская область, 24 года уже правит и хочет еще идти на седьмой срок. Такие сидят по 25 лет, такого нигде в мире нет. Седьмой срок пойдет», — возмущен парламентарий.

«Такой же Олег Королев — Липецкая область, Николай Меркушкин — Самара, Аман Тулеев — Кузбасс. Все кто старше 60 лет — отправить на пенсию и подобрать молодых, подобрать современных, чтобы дать динамику в развитии страны», — заявил Жириновский.

«У Савченко неплохие успехи в плане сельского хозяйства. А демократия? Один король местный», — указал он.

Продолжается ротация губернаторов. Ранее в отставку ушли глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин.