«Русские хакеры контролируют почти всю Европу»

Тема российского превосходства в киберпространстве и влиянии «русских хакеров» на все сферы жизни западных стран раскручивается все сильнее

Лондон, , 20:33 — REGNUM По сведениям британского издания The Daily Telegraph «интернет-пиратам из Москвы» уже недостаточно взломов серверов и сетей на территории США, они теперь стремятся поставить под свой контроль избирательные системы всех государств Евросоюза.

«Путин использует кибератаки и фейковые новости для давления на три избирательные кампании в ЕС. Правительства и спецслужбы стран Евросоюза публично заявляют о возрастающей угрозе со стороны России в киберпространстве, — рассказывает читателям группа из четырех корреспондентов издания. — Руководства служб безопасности Германии, Франции и Нидерландов договорились о постоянном обмене информацией, свидетельствующей о вторжениях в правительственные сети государств, утечках документов в Интернет, применению ботов для распространения фальшивых новостей и прочих пропагандистских акциях, имеющих целью дезориентацию электората этих стран».

Согласно приведенному в газете мнению представителя НАТО Оаны Лунгеску, «российские СМИ Sputnik и RT ставят себе целью не познакомить своих зрителей и слушателей с альтернативной точкой зрения на события, а запугать их».

«Французская служба DGSE, аналог британской MI-6, выступила на днях с предупреждением, что в апреле ожидается массированный вброс фейков, порочащих соперников Марин Ле Пен в борьбе за президентское кресло. Ждите партии украденных электронных писем», — предупреждают журналисты, не утруждающие себя поиском и приведением каких-то мало-мальски похожих на правду оснований для подобных заявлений.

«На испытываемые кибератаки жалуются также Дания и Норвегия. Итальянское Министерство иностранных дел тоже под колпаком у русских хакеров. Рабочая группа East StratCom, организованная ЕС с целью мониторинга российской пропаганды и организации противостояния ей, уверена, что Россия готовится охватить своей паутиной всю Европу», — резюмирует коллектив авторов.

Что и говорить, «русские хакеры» нынче в тренде. Не списывает на них собственные проколы сегодня, пожалуй, только тот, у кого нет Интернета.