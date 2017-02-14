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Страны Латинской Америки обсудили в Донецком национальном университете

Политика
В круглом столе приняли участие представители латиноамериканских стран и Испании

Донецк, 14 февраля 2017, 19:18 — REGNUM   14 февраля в Донецком национальном университете состоялся круглый стол: «Страны Латинской Америки в системе международных связей». В мероприятии приняли участие представители ИА REGNUM, общественного движения «Суть времени», ректората университета, руководство исторического факультета, студенты и преподаватели Донецкого национального университета. А также, члены Латинского общества Донецкой Народной Республики, в том числе, из стран Южной Америки и Испании.

Глава Латинского общества ДНР, колумбиец Луис Муньос не только прокомментировал актуальные события политической жизни стран Южной Америки (кризис левых движений, противостояние парламента и президента в Венесуэле, процесс мирного урегулирования в Колумбии), но и коснулся ситуации в Донецкой Народной Республике.

Отметим, что взгляд с колумбийской стороны оказался, во многом. созвучен оценкам, которые озвучиваются российскими экспертами в ИА REGNUM. В частности, Луис Муньос дал критическую характеристику деятельности Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. И отметил, что львиную долю за кризис в Боливарианской Республике Венесуэла несет президент этой страны.

Особый интерес у участников круглого стола из России и ДНР вызвал опыт Колумбии по мирному урегулированию внутреннего вооруженного конфликта. Однако, Луис Муньос отметил, что пока не видит перспектив быстрого урегулирования противостояния Украины с ДНР. Поскольку Киев отказывает жителям ДНР в праве самим определять свою судьбу. Такая позиция Киева может вести лишь к эскалации конфликта.

Испанский участник круглого стола отметил, что на его Родине многие сочувствуют борьбе народа ДНР за независимость. И это не просто благородный порыв. Советский Союз в свое время оказывал активную помощь Испании. И об этом там помнят.

Отметим, что Донецкий национальный университет является ведущим в ДНР многопрофильным учебно-научным комплексом, который реализует единство учебного процесса и научных исследований с привлечением интеллектуального потенциала и материально-технической базы академических научно-исследовательских институтов и ведущих предприятий региона.

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