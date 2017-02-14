«ЕР» потребовала от Роспотребнадзора решить экологическую проблему Находки

Москва, , 16:08 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» намерены потребовать от Росприроднадзора принятия мер в отношении предприятий, загрязняющих воздух в Находке (Дальневосточный федеральный округ) угольной пылью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом говорилось на встрече членов внутрифракционной группы Виктора Пинского с главой Минприроды Сергеем Донским, его заместителями и руководителями подведомственных служб и агентств.

По мнению депутатов, предприятия, которые загрязняют воздух в Находке, должны быть лишены права работать до устранения причины загрязнения. Пинский отметил необходимость подключения министерства к решению проблемы и задействовании Росприроднадзора. Он указал министру на необходимость решить проблему оперативно, не дожидаясь, пока собственники загрязняющих воздух предприятий примут меры по защите окружающей среды. «Какими бы ни были данные статистики или исследований, очевидно, что жить в таких условиях невозможно», — подчеркнул Пинский.

«Сейчас уже идут процедуры, в результате которых Росприроднадзор сможет провести срочную внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в Находке», — сказал он.

В свою очередь Донской сообщил, что это проблема «не только Дальнего Востока, ее хорошо знают и в Мурманском порту, где тоже ведется перегрузка угля, тоже триста метров до домов жителей». «Нужно добиться, чтобы собственники портов начали вкладывать средства не просто в строительство щитов и устройств, удерживающих пыль, а выносить перегрузку угля на 300 метров глубже в фарватер, как предлагают экологи», — сказал министр.

Со своей стороны Пинский подчеркнул, что министерство может рассчитывать на поддержку депутатов в решении проблемы Находки.

Ранее жители Находки вышли на пикет, где потребовали от властей решить экологические проблемы и вернуть городу нормальный воздух.