Фийон: Альтернативы мне от Республиканской партии Франции нет

Отказ от участия в выборах приведет к кризису

Париж, , 14:28 — REGNUM Кандидат на пост главы Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон заявил 14 февраля, что альтернативе его кандидатуре нет, сообщает Le Figaro.

«Снятие моей кандидатуры привет к крупному кризису», — отметил он.

Напомним, удар по предвыборной кампании Фийона был нанесен коррупционным скандалом, в рамках которого утверждалось, что бывший премьер-министр Франции трудоустроил свою супругу Пенелопу в государственных учреждениях.

Данный шаг не воспрещается законодательством Французской республики только тогда, когда такой работник не занимается фиктивной деятельностью, в чем и была обвинена госпожа Фийон.

На фоне начавшегося скандала и падения рейтинга кандидата часть политической арены Франции отметила, что целесообразным для Фийона будет оставить гонку за кресло главы Елисейского дворца.