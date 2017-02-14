СМИ назвали имя нового советника Трампа после отставки Флинна
Вашингтон, 14 февраля 2017, 07:55 — REGNUM Генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог временно сменит Майкла Флинна на посту советника президента США Дональда Трампа — нон назначен исполняющим обязанности, сообщает Associated Press.
До отставки Флинна он руководил аппаратом Совета нацбезопасности и консультировал Трампа по вопросам национальной безопасности в ходе его избирательной кампании.
В качестве кандидата на должность советника Трампа рассматривается бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Ранее СМИ сообщили о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку на фоне обвинений со стороны министерства юстиции в том, что он ввел в заблуждение администрацию президента США относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.
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