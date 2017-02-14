СМИ назвали имя нового советника Трампа после отставки Флинна

В качестве нового кандидата на должность советника Трампа рассматривается бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог временно сменит Майкла Флинна на посту советника президента США Дональда Трампа — нон назначен исполняющим обязанности, сообщает Associated Press.

До отставки Флинна он руководил аппаратом Совета нацбезопасности и консультировал Трампа по вопросам национальной безопасности в ходе его избирательной кампании.

В качестве кандидата на должность советника Трампа рассматривается бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщили о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку на фоне обвинений со стороны министерства юстиции в том, что он ввел в заблуждение администрацию президента США относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

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