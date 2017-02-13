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Яровая предлагает склонение к суициду детей наказывать уголовно

Политика
В Госдуме обсуждают меры противодействия суицидам среди детей и подростков

Москва, 13 февраля 2017, 13:15 — REGNUM  В Госдуме предлагают установить уголовную ответственность за склонение к самоубийству несовершеннолетних. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы по вопросам противодействия суицидам среди детей и подростков.

«Мы предлагаем установить уголовную ответственность для всех тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, кто создает те самые опасные организованные виды деятельности, вовлекая туда совершеннолетних, тем самым подталкивая их к самоубийству и совершению действий противоправных и заведомо опасных», — сообщила Яровая.

В частности, предлагается расширить действующий состав статьи Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Причем планируется установить уголовную ответственность не только по фактам угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства, но и ввести ответственность, «когда доведение до самоубийства не имеет материального состава, когда оно направлено на широкий круг лиц».

Предполагается, что в УК появится новая статья «Содействие или склонение к совершению самоубийства»: за склонение к самоубийству путем уговоров, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства.

Ранее ввести уголовную ответственность за пропаганду суицидов среди детей предлагал Следственный комитет России — соответствующий законопроект уже разработан, сообщил в августе 2016 года официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Предлагается примечанием к статье 110 Уголовного кодекса ввести квалифицирующие признаки «доведение до самоубийства и пропаганда суицидов среди несовершеннолетних (в том числе, организованной группой лиц)».

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