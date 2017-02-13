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Челябинский суд отказал справедливороссу в отмене результатов выборов

Политика
Истец настаивал на массовых нарушениях на избирательных участках Челябинской области. Решение продолжать судебную тяжбу политик еще не принял

Челябинск, 13 февраля 2017, 13:13 — REGNUM  Суд Советского района отказал в удовлетворении исковых требований ранее кандидата, а ныне депутата Государственной думы Валерия Гартунга по отмене результатов выборов в Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Валерий Гартунг подал исковое требование об отмене результатов выборов, так как посчитал, что в ходе голосования и подсчета голосов избирателей, а также при выявлении победителя, имели место массовые нарушения на избирательных участках Челябинской области, в частности по Коркинскому одномандатному избирательному округу № 191. В иске было указано на нарушения правил составления списков избирателей, порядка голосования и установления итогов голосования. Также, по мнению справедливоросса был нарушен порядок и отсутствовали основания признания избирательных бюллетеней недействительными, имел место и подкуп избирателей.

Таким образом, по мнению Гартунга, имели место существенные нарушения избирательного процесса, искажение воли избирателей и неадекватного отражения итогов голосования в данных участковой избирательной комиссии.

10 февраля Советский районный суд Челябинска отказал в удовлетворении требований Валерия Гартунга к 52 участковым избирательным комиссиям (УИК) Советского района города Челябинска «об отмене решения об итогах голосования по выбору кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ по Коркинскому одномандатному округу № 191 и принятии решения о повторном подсчете голосов избирателей в присутствии административного истца, его представителей и наблюдателей».

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

В пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия» сообщили, что пока не решили, будут ли продолжать судебную тяжбу.

«Сейчас пока неизвестно, будут ли вынесены частные определения по иску в Советский районный суд. Если будет достаточно частных определений, то возможно обжалование в вышестоящей инстанции. То есть нужно дождаться решений по поводу частных определений, тогда будет ясно, что мы будем делать», — сообщила пресс-секретарь челябинского отделения партии «Справедливая Россия» Ангелина Попцова.

Напомним, Валерий Гартунг проиграл выборы по Коркинскому одномандатному избирательному округу №191 своему основному сопернику, с которым в ходе избирательной кампании они имели примерно равные шансы победить, единороссу Анатолию Литовченко. Однако справедливоросс не согласился с результатами, посчитав, что имели место нарушения, позволившие сопернику вырваться вперед.

Тем не менее, Валерий Гартунг, несмотря на провальные результаты «Справедливой России» на выборах в Государственную думу 18 сентября 2016 года, получил место депутата нижней палаты парламента РФ по спискам своей партии.

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