Литва признала свое участие в конфликте на Украине

Вильнюс, , 12:10 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил Украину, где сделал заявление о том, что представители Литвы на протяжение всего конфликта на востоке Украины «постоянно присутствуют», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля. «Руководство и люди Украины говорят не только о искренней дружбе, но и о братских связях между нашими народами», — сказал Линкявичюс, подводя итоги трехдневного визита в Украину.

«На Украине мы постоянно ощущали особую благодарность Литве. Свидетельства нашей помощи заметны здесь почти ежедневно. В Авдеевке, пострадавшей от обстрелов со стороны сепаратистов, которых поддерживает Россия, мы встретили руководителя организации «Blue-Yellow» Джона Охмана и руководителей литовской благотворительной организации «Крыло помощи», которые привезли очередную крупную посылку с помощью. Встретили и литовских журналистов. Украинцы говорили о «большом десанте» из Литвы в Авдеевку», — сказал Линкявичюс.

«Постоянный «десант» из Литвы присутствует и в других регионах Украины: это либо военные инструкторы, либо советники высокого уровня, которых более 10», — отметил министр. Он заверил украинское руководство, что Литва и в дальнейшем будет всемерно поддерживать Украину в области реформ и евроинтеграции.

9−11 февраля Линкявичюс встретился с президентом Украины Петром Порошенко, с министром иностранных дел Павлом Климкиным, с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, с первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко, с секретарем Национального совета безопасности и обороны Александром Турчиновым, с депутатами Верховной Рады Юлией Тимошенко и Надеждой Савченко, с руководителями Донецкой области и города Авдеевки. Линкявичюс встретился также с советниками высокого уровня из Литвы и с бывшим министром экономики Айварасом Абромавичюсом.