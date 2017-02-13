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США готовы принять беженцев-мусульман из Мьянмы — СМИ

Политика
Индонезия на текущий момент приняла около 800 рохинджа
Мигранты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Вашингтон, 13 февраля 2017, 09:54 — REGNUM  Американские власти готовы предоставить убежище мусульманам народности рохинджа, вынужденным покинуть Мьянму и в настоящее время находящимся в Индонезии. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

Как отмечает издание, сотрудники генконсульства США и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в провинции Ачех уже приступили к собеседованиям. По словам Джухи Салина, генконсула Соединенных Штатов в городе Медан (провинция Северная Суматра), оформление въездных документов для беженцев происходит в соответствии с графиком. Однако дипломат не уточнил, какое количество беженцев примут в США.

Между тем известно, что Индонезия на текущий момент приняла около 800 рохинджа. Все они уже получили статус беженцев в рамках программы ООН.

Представители национального меньшинства рохинджа живут на севере республики Союз Мьянмы, в штате Ракхайн. Другую часть его населения составляют буддисты, и между ними и мусульманами-рохинджа часты столкновения. Ситуация в регионе обострилась осенью 2016 года, когда в штат были введены правительственные войска.

Вместе с тем стоит отметить, что 27 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о том, что в стране на 120 дней приостановлена программа размещения беженцев. При этом в течение 90 дней допуск в страну запрещен для граждан семи государств: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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