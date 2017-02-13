Юрий Баранчик, , 01:23 — REGNUM

В последние полгода тема внешней политики Беларуси неоднократно становилась предметом анализа авторов ИА REGNUM. Некоторые события последних дней заставляют вновь вернуться к этой теме.

Напомню, что начавшийся год назад кризис в экономических отношениях России и Беларуси разросся к концу 2016 года в полномасштабный политический кризис, когда в декабре произошло сразу три события высветивших все принципиальное различие позиций России и Беларуси в идеологической, исторической и политической плоскости. Данное противоречие очень важно, так как жизнь показала, что Союзное государство могут строить страны с разными типами экономики. Но вот можно ли строить Союзное государство странам, имеющим разную идеологию, — большой вопрос.

Сначала в Беларуси за свои убеждения по очень жесткой статье (ч.3 ст.130 УК РБ предусматривает от 5 до 12 лет за разжигание межнациональной розни в составе группы) под абсолютно надуманным предлогом были арестованы трое известных экспертов, сотрудничавших с российскими СМИ. И как ни радовалась русофобская общественность на страницах оппозиционных и государственных СМИ, что, мол, наконец-то «прижучили Русский мир» в республике, как показало время и работа следствия, эти обвинения были несправедливыми, и радоваться им, русофобам всем мастей, было рано.

В результате, как стало известно в конце прошлой недели, когда минуло два месяца с момента задержания авторов, следствие было вынуждено переквалифицировать обвинения на ч.1 той же ст. 130 УК РБ, которая существенно мягче и предусматривает два варианта наказания — штраф или от полгода до пяти лет тюрьмы. Несомненно, надо признать, что это существенное изменение первоначальной позиции следствия (более подробно об этом в статье Валерия Шахова). Тем не менее, и эти обвинения лежат целиком вне правового поля, так как любая беспристрастная лингвистическая экспертиза покажет (образец чего и приведен в статье Валерия Шахова), что никакого состава преступления, то есть призывов к действиям, в статьях экспертов не было. Поэтому борьба за полное оправдание белорусских авторов российских СМИ ИА REGNUM будет продолжена.

Затем, по инициативе белорусской стороны, которая вместо того, чтобы ответить на уровне директора аналогичного института при администрации президента Беларуси, вынесла инцидент на уровень МИДов двух стран, произошел еще более громкий белорусско-российский информационный конфликт в связи с высказываниями директора РИСИ генерал-лейтенанта Леонида Решетникова относительно белорусской истории и белорусского языка как составных частей Русского мира. Попытки белорусской стороны, в частности, газеты «Советская Белоруссия», используя грязные, неприемлемые в приличном обществе, приемы, обмануть белорусскую общественность относительно статуса Леонида Решетникова в системе российской власти, были полностью дезавуированы российской стороной в январе текущего года.

Сначала 26 января президент России Владимир Путин наградил генерал-лейтенанта Службы внешней разведки в отставке Леонида Решетникова Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а затем 31 января провел встречу с ушедшим в отставку директором РИСИ Леонидом Решетниковым и новым главой этого института Михаилом Фрадковым. Таким образом, и здесь совместная антироссийская информационная кампания оппозиционных и государственных СМИ республики захлебнулась.

Третьим поводом, показавшим всю глубину идеологического и политического размежевания государственных элит России и Беларуси, стал арест в Минске блогера Александра Лапшина по запросу Баку и его выдача Азербайджану на прошлой неделе. Подробно эту темы мы разбирали в прошлом обзоре блогосферы («Минск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ»). И здесь уже идеологический конфликт перестал быть сугубо славянским. Оказались задеты чувства Армении и братского армянского народа, который нескоро забудет враждебный выпад официального Минска, таким образом попытавшегося отработать полученный в ноябре 2016 в Баку орден.

В этой связи попытки белорусского МИД сделать выговор армянской общественности, и учить уму-разуму, как им правильно себя вести в этой ситуации — не выдерживают никакой критики. Ереван не засунул голову в «песок», как это сделал белорусский МИД, когда под угрозой применения истребителей Киев развернул белорусский авиалайнер с гражданскими лицами, и показал, что честь и достоинство — не пустые слова для братского армянского народа.

В этом плане, конечно, белорусский МИД и в целом официальный Минск еще, конечно, не осознают весь масштаб затронутых проблем. Тем не менее, первые ласточки уже стали появляться. Так, известный на всю Армению герой карабахской войны, генерал-майор, руководитель всеармянской патриотической общественной организации «ДОСААФ Армении» Аркадий Тер-Тадевосян отказался участвовать в праздновании 90-летия ДОСААФ Беларуси из-за дела Лапшина. Если кто-то думает, что этот демарш будет единственным, — тот глубоко ошибается. Естественно, проблемы при общении с армянским руководством возникнут не только у официального Минска. Теперь и рядовым белорусам надо будет объяснять своим армянским друзьям, товарищам, коллегам по работе, как такое могло произойти. Соответственно, и на бытовом уровне начнет появляться недоверие между народами.

То есть одна системная ошибка привела к целому вороху проблем. На пустом месте официальный Минск создал проблемы не только с Россией, но и с Арменией. Так кто разжигает вражду между народами? Кто-то скажет: вариантов не было у официального Минска выйти из этой ситуации грамотно — не Ереван обидишь, так Баку. Так вот в этом и заключается системная внешнеполитическая ошибка — что Минск сам, по своей воле и непродуманности шагов оказался в таком положении.

Тем более что, как сказал представитель генеральной прокуратуры Беларуси, на пресс-конференции 3 февраля президент Беларуси Лукашенко сказал неправду, что Лапшина задержали в соответствии с запросом Интерпола. На самом деле блогер Александр Лапшин, задержанный в Беларуси и переданный Азербайджану, был объявлен Баку не в международный, а в межгосударственный розыск. Соответственно, у Беларуси было достаточно вариантов сделать так, чтобы выйти из этой ситуации с достоинством и не вставать на чью-либо сторону в армяно-азербайджанском конфликте.

Внешнеполитические ошибки белорусского руководства привели не только к тому, что в Беларусь теперь опасаются (!) ездить граждане союзной нам по ОБКБ Армении, но уже и России. На прошлой неделе стало известно о том, что руководство Россельхознадзора приняло решение отказаться от запланированного в феврале визита в Беларусь своих сотрудников, опасаясь возможных провокационных действий со стороны белорусских властей. «Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять в связи с существующими опасениями ряда инспекторов возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Конечно, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сделало соответствующее заявление о том, что оно гарантирует инспекторам Россельхознадзора безопасность во время их визита в Беларусь. «Надеемся, что это решение будет пересмотрено. Наше приглашение остается в силе», — заявил 9 февраля начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов, после чего подчеркнул, что Беларусь — это цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку. Однако, как мы видим, по делу белорусских журналистов, российского блогера, российских сотрудников Россельхознадзора — это далеко не так. Опасность есть и вполне реальная.

Почему не стоит доверять начальнику управления Минсельхозпрода РБ? Дело в том, что в сложившейся ситуации он не имеет никаких полномочий делать такие заявления. Даже глава белорусского Минсельхозпрода не имеет таких полномочий. Чем он может гарантировать свое слово? — Ничем. Михаил Мясникович в статусе премьер-министра тоже приглашал Баумгертнера, и что? Где были его гарантии после ареста гражданина России? — В отхожем месте.

Аналогично и с гарантиями начальника главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексея Богданова. Если в Беларуси заводят дела в отношении министров России (!), кстати, до сих пор эти заявления не дезавуированы и не принесены извинения, если граждан России выдают третьим странам, то ехать рядовым российским чиновникам в Беларусь действительно не стоит. Организуют провокацию, покажут по телевидению и объявят потом на всю республику — «видите, с кем приходится работать?».

Это только вдуматься — русские и армяне начинают бояться ездить в республику из-за того, что их здесь могут арестовать либо сами белорусские власти, либо по запросу третьей стороны! До чего надо было докатиться, чтобы это произошло! О какой дружбе между народами можно говорить в такой дикой ситуации? И здесь официальному Минску винить не кого — только себя. Как говорится, произошедшее один раз — случайность, два раза — тенденция, три раза — закономерность.

И последний, уже прямо какой-то анекдотичный пример из этой серии, который также весьма наглядно демонстрирует, что пресловутый курс на «многовекторность» оборачивается для республики большими имиджевыми потерями. Пока только на уровне руководства страны, которое умудряется портить отношения со своими ближайшими союзниками. Видимо, не зря Нурсултан Назарбаев категорически отказался быть посредником официального Минска в налаживании отношений с Москвой.

Буквально в течение одного дня белорусские власти умудрились совершить идеологический кульбит. Сначала в ночь с 10 на 11 февраля в Минске представителями силовых структур был задержан украинский писатель Сергей Жадан. Причина — пребывание в российском «черном списке» с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». Жадан провел ночь в камере и утром 11 февраля получил запрет на въезд в Беларусь на неопределенный срок. То есть белорусские силовики действовали в полном соответствии с союзническими обязательствами перед своими российскими коллегами.

Однако после того как глава МИД РБ Владимир Макей пообщался со своим украинским коллегой Климкиным, стало известно о том, что Жадану разрешили остаться в республике и аннулировали запрет на посещение страны, то есть вышли из единого визового пространства с Россией явочным порядком. Как говорится, без комментариев. Весьма вовремя Россия решила вернуть пограничные зоны на границу с республикой. Хорошо, что выпустили писателя, а если бы это был террорист? Чтобы разобраться, кого решил приютить в республике МИД Беларуси, надо пояснить, кто такой Сергей Жадан, и Гугл это легко позволяет сделать.

Так, в январе 2017 года в дискуссии с главой движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком Сергей Жадан попросил его передать президенту России Владимиру Путину следующее: «Вполне возможно, что эта война не дала (пока что) Украине своего Хемингуэя, но она наверняка дала России своего Гитлера. Возможно, у него за окном сейчас 1939 год, возможно, 1940-й, вполне возможно даже, что он готовится к своему 1941-му. Но дело в том, что история каждого Гитлера так или иначе заканчивается 1945-м. Это вам любой Хемингуэй скажет. Так и передайте своему куму».

Возможно, те, кто принимал решение об отмене его экстрадиции, именно за эти высказывания его и оставили в Минске, чтобы еще больше уколоть Москву. То есть Минск привечает тех, кто оскорбляет президента России — союзного с Беларусью государства. Как это понимать? Наверное, стоит ожидать очередного спича посла России в Беларуси г-на Сурикова о том, что и здесь все нормально, и ничего недружественного в такого рода решениях нет — ему не привыкать сдавать своих.

Эти все примеры являются только первыми ласточками того, что стулья под официальным Минском начинают очень быстро разъезжаться. Они говорят о том, что официальный Минск из так называемого «донора региональной безопасности», как об этом любят пространно заявлять где ни попадя провластные эксперты, превращается в донора региональной нестабильности по примеру Украины. Как показывает вся мировая история, «многовекторность», а говоря по-народному — стремление угодить и вашим, и нашим, — глубоко ошибочная стратегия.

Можно спорить с Польшей, Литвой, США, Западом в целом, имея за спиной ядерную мощь России (это к вопросу о защите западных рубежей Союзного государства, как будто это Беларусь сдерживает «орды НАТО», а не российский ядерный зонтик). Но нельзя постоянно обвинять в собственных неудачах и проблемах саму Россию, которая все последние двадцать пять лет щедро поддерживала братский белорусский народ, невзирая на лица и обстоятельства.

Системный кризис белорусской внешней политики виден невооруженным взглядом. Руководство Беларуси нарушает все мыслимые обязательства и договоренности, постоянно осуществляя недопустимые в приличном обществе публичные выпады в адрес представителей российской власти, и поступками рвет по живому отношения с ближайшими союзниками, при этом, не имея новых. Выпады в адрес России становятся системой. При этом делаются удивленные глаза относительно того, почему надо платить за газ по той стоимости, что прописана в контракте, или почему происходит снижение поставок нефти.

Белорусскому руководству надо понять стоящий перед ним выбор — или быть в союзе с Россией и тогда проводить согласованную внешнюю и внутреннюю информационную, идеологическую политику, или быть самостоятельными — и тогда платить за ресурсы наравне со всеми. Не может быть такого, чтобы одновременно и получать дешевую нефть и газ, и одновременно в угоду агрессивной необандеровщине, которая все больше и больше официально прописывается в республике, запрещать книги о русских героях Новороссии — Мотороле, Гиви, Мозговом, тем самым нанося оскорбление десяткам миллионов граждан России и миллионам граждан Беларуси.

Пришло время определиться. Второй вариант, как понимают все разумные люди, даже в среде белорусской оппозиции — это очень быстрый путь к землянкам. Возможно, местные белорусские националисты и русофобы и поддержат такую «независимость» в северокорейском варианте, но не думаю, что идеологию «чучхе» в белорусском варианте поддержит белорусский народ.