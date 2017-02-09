Юрий Баранчик, , 14:32 — REGNUM

Несмотря на неоднократные заявления официальной Москвы по поводу недопустимости выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, власти Белоруссии пошли на этот очередной конфронтационный шаг в отношениях со своим ближайшим союзником.

После того, как Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Александра Лапшина и подтвердил законность решения нижестоящих юридических инстанций о выдаче гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина Азербайджану для уголовного расследования, спецслужбы Азербайджана вывезли его с территории республики и на самолете доставили в Баку. «После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел», — заявил по этому поводу официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев.

Таким образом, несмотря на неоднократные заявления Москвы, Еревана, Тель-Авива, официальный Минск пошел на обострение отношений со своими союзниками по ОДКБ — Россией и Арменией и выдал блогера Азербайджану. В связи с данным демонстративным шагом возникает вполне логичный вопрос — кто союзник официального Минска?

Это решение не осталось без публичного ответа со стороны Москвы и других заинтересованных в этом деле. Москву разочаровало решение Минска выдать российского блогера Александра Лапшина Азербайджану, это не соответствует духу союзнических отношений двух стран, заявили в пресс-службе МИД России. «Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении на сайте МИД России. В ведомстве заявили о намерении принять меры по защите прав Лапшина для его возвращения на родину.

Выдачу Лапшина Азербайджану прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Российская сторона принимает все возможные меры для возвращения на родину экстрадированного в Баку из Белоруссии российско-израильского блогера Александра Лапшина».

На произошедшее жестко отреагировали эксперты и СМИ как в России, так и в других странах. Так, Радио Business FM дало вчера главной новостью материал под следующим заголовком: «Лукашенко идет на серьезный политический риск и достиг черты, которую переходить не следует», в котором отметило: «Выдача россиянина Азербайджану — случай беспрецедентный, но один из череды недружественных шагов Белоруссии по отношению к России. Спор о нефти и газе, перетекающий в политическую плоскость, грозит резким ухудшением торгово-экономических отношений двух стран. Лукашенко идет на серьезный политический риск и достиг черты, которую переходить не следует».

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам, отметил, что произошедшее — «беспрецедентный случай, и понятно, что он вызвал такую реакцию в Москве. Речь идет об определенном дипломатическом демарше, то есть мы должны рассматривать это событие на фоне довольно резкого ухудшения российско-белорусских отношений, на фоне энергетических конфликтов, которые сейчас происходят между Минском и Москвой, и это определенный сигнал, который белорусское руководство посылает своим российским коллегам.

Последствия могут быть достаточно серьезными. Самый жесткий сценарий будет заключаться в том, что Россия займет крайне последовательную позицию в том, что касается российско-белорусской торговли, фактически откажется от субсидирования белорусской экономики, и в этих условиях Минск будет пытаться переориентироваться на Брюссель, на Евросоюз. Как минимум, здесь должно быть жесткое политическое заявление о недопустимости такого рода шагов, наверное, за этим последуют какие-то переговоры, и здесь возможно достичь компромиссов.

Главное значение все-таки здесь имеют торгово-экономические интересы и желание руководства Белоруссии получить дополнительные преференции от Москвы. Я думаю, Лукашенко идет на серьезный политический риск, он должен отдавать себе отчет в том, что российское руководство не склонно идти на уступки под давлением, то есть это не тот язык, которым можно говорить с Москвой».

Большой общественный и политический резонанс выдача блогера вызвала и в Армении. Так, Степан Сафарян, руководитель Армянского Института международных отношений и безопасности, член Совета старейшин Еревана, потребовал немедленного отзыва посла Армении в Беларуси: «Посол Армении в Беларуси должен быть с позором уволен. Армянская делегация в ПАСЕ, которая несколько недель назад приняла участие в январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, не соизволила выступить по острой проблеме нарушения прав человека со стороны Беларуси и Азербайджана. Должен быть объявлен строгий выговор нашей делегации со стороны руководства парламента. Об остальных чиновниках я промолчу».

Не остались в стороне и официальные структуры Нагорно-Карабахской Республики. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, комментируя экстрадицию Александра Лапшина, сказал: «К сожалению, страна, пережившая ужасы нацизма, сама записалась в ряды нацистских государств. Решение Верховного суда Беларуси больше похоже на решение меджлиса авторитарного тюркского государства, и оно нанесло серьезный ущерб авторитету страны. Думается, что немалую роль сыграла врученная Лукашенко медаль Гейдара Алиева, которую он обещал отработать, и выполнил обещание. В целом решение ВС Беларуси расцениваем как скандальное, безобразное, противоправное».

Довольно оперативно на происходящее отреагировал парламент Армении. Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла. На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция «Республиканской партия Армении») заявил, что экстрадиция Лапшина — это «шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении, а также удар по демократическим ценностям».

«Наш «союзник» Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался. Это по своей политической составляющей равно выдаче Венгрией Рамиля Сафарова. Я призываю всех граждан сегодня в 15:00 выразить свою жесткую позицию перед посольством Беларуси», — заявил депутат Никол Пашинян (фракция «Армянский национальный Конгресс»). По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг.

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА, назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ. «Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ», — сказал он.

Собравшиеся у посольства Белоруссии в Армении граждане и представители предвыборного блока «Елк» (Исход) требуют от властей Армении отозвать посла Армении в Минске и заморозить отношения с Белоруссией. Один из лидеров блока, депутат парламента Армении Никол Пашинян зачитал заявление политического объединения, согласно которому представленные в нём политические силы строжайше осуждают белорусские власти за экстрадицию блогера Александра Лапшина и считают данный факт оскорблением армянского народа и посягательством на свободу слова.

«Экстрадиция Лапшина свидетельствует также о том, что статус Белоруссии как партнера Армении по ОДКБ и ЕАЭС носит фиктивный характер и не может служить фактором обеспечения безопасности Республики Армения. Наш блок требует от властей Армении отозвать посла РА в Минске и заморозить отношения с Белоруссией», — говорится в заявлении альянса.

«Сдержанная реакция Москвы на демарш Минска, по мнению армянского политолога Армена Минасяна, означает, что Лукашенко проиграл этот раунд в своей борьбе с Кремлем. Политолог считает, что Беларусь, «захватив заложника», рассчитывала быть «основным выгодоприобретателем» в деле Лапшина.

«Арестом Лапшина власти Беларуси пытались шантажировать Москву. Президент Александр Лукашенко, как правило, общается с Москвой именно в подобной манере. В любой стадии эскалации российско-белорусских отношений Лукашенко идет на такие шаги, пытаясь либо увеличить размеры получаемых от РФ субсидий (низкие цены на нефть и газ, конкурентные условия для белорусских товаров и пр.), либо продлить те или иные сроки. У Лукашенко уже имелся опыт навязывания России собственных правил посредством ареста гражданина РФ», — отмечает Минасян. В случае с Лапшиным, по словам политолога, намерения белорусских властей были теми же. И связаны они с текущими проблемами в отношениях с Москвой.

«Вне всяких сомнений, Лукашенко собирался разыграть также карту Лапшина с целью заставить российскую сторону пойти на уступки. Причина предельно проста: блогер — не только гражданин РФ, но и обладатель весьма уникального статуса. Он обвиняется в преступлении, в котором могут быть обвинены десятки и сотни других граждан России. Лукашенко, по всей вероятности, рассчитал, что в вопросе Лапшина Москва обязательно пойдет на уступки, поскольку, в противном случае, будет создан прецедент: сотни российских журналистов, работавших в Донецке, Луганске и Крыму, могут стать мишенью для подобного рода преследований. Лукашенко считал, что у Москвы нет альтернативы, в то время как в Кремле никак не реагировали на ситуацию, ограничиваясь лишь дежурными заявлениями», — отметил Армен Минасян.

Последняя попытка «продать» Лапшина России состоялась на пресс-конференции 3 февраля. Однако Россия проигнорировала предложение».

Как видно, реакция общественности и политического класса Армении на выдачу блогера — очень жесткая. Возникает снова тот же логичный вопрос — зачем официальный Минск пошел на обострение отношений со страной-союзником по ОДКБ? Несомненно, это не просто демарш со стороны официального Минска и не просто провокация. Это гораздо более серьезный шаг, который, естественно, вызовет и более серьезную ответную реакцию в отношении официального Минска как со стороны Армении, так и России.

И тут мы снова подходим к очень важному вопросу, к которому не раз подходили в своих предыдущих публикациях — каким курсом начинает вести страну официальный Минск? На словах говорится одно, а на деле происходит разрыв по живому. Ученые, эксперты России уже не могут чувствовать в Беларуси себя в безопасности, поскольку их публично выраженные взгляды могут стать основанием для возбуждения в их отношении уголовного дела и заключения под стражу. Что говорить об ученых, если со стороны нынешнего главы белорусского государства выражены и не дезавуированы угрозы в отношении российских министров (!), которых тоже могут арестовать в республике? Не могут себя чувствовать в безопасности и российские граждане, посещавшие Нагорный Карабах — их, как и блогера Лапшина, невзирая на позицию российского МИД, могут выдать Баку.

И это не пустые слова. Как стало сегодня известно, руководство Россельхознадзора приняло решение не отправлять своих сотрудников в Беларусь из-за опасения возможных провокаций в Минске. «Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны», — заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. По ее словам, сроки визита будут определены после «стабилизации ситуации». То есть по своему статусу по безопасности для граждан России, невзирая на чины и звания, союзная Беларусь приближается к необандеровской Украине.

Для подавляющего большинства российских экспертов и политологов сегодняшняя власть на Украине — необандеровская хунта, для президента Беларуси — «братская». Слишком серьезные разногласия стали проявляться в последние два года в Союзном государства почти по всему спектру гуманитарных вопросов — история, образование, идеология. При этом позиция руководства республики становится все более противоречивой.

Когда речь идет о газе и нефти, рынках сбыта — республика вроде союзное России государство, где все должно быть по одним ценам. Как только речь заходит о единстве во внешней политике, признании известных стран, признании присоединения Крыма, общей истории, идеологическим подходам к проблеме гражданской войны на Украине, — тут официальный Минск говорит о своей независимости. Но такая позиция — абсурд. Либо Беларусь — независимая, и тогда нефть и газ тоже поставляются как независимым странам, либо союзная, и получая серьезнейшие экономические преференции в год — не менее 5,5 млрд. долларов только по нефти и газу, при бюджете республики в 12 млрд. долларов всего, то есть практически половину бюджета наполняя за счет доброй воли Москвы, обязуется следовать по ключевым позициям в общем фарватере с Россией.

Поэтому то, что мы наблюдаем, возможно, как раз и объясняется тем, что осенью 2016 года Москва поставила перед официальным Минском вопрос ребром — сделайте, пожалуйста, ваш выбор. Видимо, был дан и срок — до 26 декабря 2016 года. Но на ту встречу лидер Беларуси не явился, после чего в выступлении 3 февраля вообще озвучил много чего такого, что не только вообще ставит союзные отношения Беларуси и России под вопрос, но и личные отношения чиновников двух стран. А без доверия — не может быть никакого союза и дружбы. Сегодня все это белорусская сторона поставила под очень большой вопрос. И белорусский народ, несомненно, все это видит и понимает. Таким образом, белорусскому руководству пришло время определяться — куда идти и с кем.

Несомненно, ситуация с блогером Александром Лапшиным — это еще не окончание данного сюжета, а только его начало. Но в любом случае, агрессивные и несоюзнические действия официального Минска как в отношении России, так и Армении, очень серьезно расходятся с публично произносимыми словами в адрес России со стороны руководства республики. Они ставят под вопрос не только Союзное государство Белоруссии и России, но и наносят серьезный удар по другим интеграционным объединениям на территории бывшего Советского Союза — ЕАЭС и ОДКБ.