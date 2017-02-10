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Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей

Политика
В ходе дискуссии по изменениям в регламент
Владимир Жириновский
Maiakinfo
Владимир Жириновский

Москва, 10 февраля 2017, 11:23 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против увеличения срока работы депутатов Госдумы в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. Сейчас парламентарии проводят в месяц одну неделю, работая с избирателями в регионах, в КПРФ считают, что для качественной работы нужно две недели.

Жириновский выступил категорически против инициативы. «Мы избраны депутатами Госдумы, я бы вообще убрал неделю работы в регионах. Мы здесь должны сидеть, страна ждет наших законов. Работа с избирателями в парламентские каникулы — летом», — считает он.

«Я знаю, почему, люди семьи не переводят сюда, им хочется полмесяца проводить там, с семьей, это вполне такое нормальное состояние. Для этого нужно быть депутатами областных парламентов, а сюда, в центр, в Москву давайте избирать только москвичей ‑ и не будет проблемы никакой с поездкой регионы, и все будет отлично», — предложил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума уточнила регламент своей работы и матобеспечение депутатов

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